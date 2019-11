Der Nürnberger Christkindlesmarkt wird eröffnet

Tausende Augen werden bei der Eröffnung am Freitagabend auf das Christkind Benigna gerichtet sein, wenn sie den weltberühmten Prolog spricht. Traditionell wird der Markt am Freitag vor dem ersten Advent eröffnet. Rund 180 Buden bilden auf dem Hauptmarkt bis zum 24. Dezember das "Städtlein aus Holz und Tuch". Neu in diesem Jahr ist der Stand des 1. FC Nürnberg. Der Verein und auch seine Spieler verkaufen dort Fanartikel für einen guten Zweck. Traditionell werden aber auch "Zwetschgermoo", Rauschgoldengel, "Drei im Weggla" und Glühwein angeboten. Letzterer kostet genauso viel wie im vergangenen Jahr: drei Euro.

Polizei will viel Präsenz zeigen

Bewährt hat sich auch das Sicherheitskonzept der Polizei. So werden an den Eingängen des Christkindlesmarktes wieder Fahrzeugsperren aufgebaut. Außerdem will die Polizei viel Präsenz zeigen.