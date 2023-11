"Bayerischer Döner" aus Tirschenreuth: Leberkäse am Spieß

Nicht der erste Leberkäse-Döner, aber der erste vom Dönerspieß

Der Erste, der einen Döner mit Leberkäse anbietet, ist Marco Cakmak nicht: Zum Beispiel im oberbayerischen Schrobenhausen oder auch in Wien sind Gastronomen schon auf diese Idee gekommen. Cakmak ist allerdings wohl der Erste, der den Leberkäse-Block tatsächlich am Döner-Spießgrill brät und wie die anderen Fleischsorten auch mit dem typischen Dönermesser in feine Streifen schneidet.

"Am Anfang, als wir rumgetüftelt haben, ist er schon ein paar Mal vom Spieß runtergefallen", gibt er zu. Jetzt aber hat er in Zusammenarbeit mit dem regionalen Fleischbetrieb, der ihn beliefert, die richtige Rezeptur gefunden - die er natürlich nicht verraten will. Aber: Der Leberkäse-Dönerspieß hält.

Die in diesem Fall sprichwörtliche Mundpropaganda scheint jedenfalls zu funktionieren: Als wir vor Ort sind, kommen einige Tirschenreuther vorbei, die schon von ihren Bekannten von dem "Bayerischen Döner" gehört haben und ihn jetzt selbst probieren wollen. Die anschließenden Qualitätsurteile lauten zumindest in dieser Stichprobe durchweg "ungewohnt, aber lecker" - bis hin zu einem der höchsten bayerischen Komplimente: "Passt scho."

Kein Kampf um die "Leberkäse-Hoheit" in Tirschenreuth

Etwas kritischer ist da Margret Schels, deren Metzgerei drei Häuser weiter eine echte Leberkäse-Instanz in Tirschenreuth ist. "Kamma loua" - "Kann man lassen", urteilt sie über den Leberkäse an sich. Aber ihrer sei selbstredend viel besser. Außerdem ist sie Puristin, für sie gehört nur die reine Fleischscheibe auf die ideale Leberkässemmel. Selbst den Senf lässt sie weg, egal ob süß oder mittelscharf: "Des ganze Drumrum verschandelt bloß an Leberkas. Wer a gute Wurscht hat, der braucht a koin Senf", fügt sie mit einem Augenzwinkern hinzu. "Aber wenn's geht, warum nicht - ich hab' da keinen Stress damit."

Ein Kampf um die Leberkäs'-Hoheit wird in der Tirschenreuther Innenstadt also wohl nicht ausbrechen. Aber: Die Hungrigen sind dort nun um eine kreative Option reicher.