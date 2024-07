Der Arber-Radmarathon: Ein Blick von ganz hinten

Verpflegungsstationen gut besucht

Highlight auf der Besenwagen-Fahrt sind für Stefan und Sergej auch immer wieder die Verpflegungsstationen, denn da sind die anderen ehrenamtlichen Helfer und versorgen die Sportler.

Aus dem Bus raus geht es für die Crew zu einem stimmungsvollen Halt in Viechtach. Dort schenkt Errmelinde seit elf Jahren Getränke aus und verpflegt die Sportler auf dem "zu langen Berg", wie sie selbst sagt. Ihr Kaffee ist dabei so beliebt, erzählt sie mit einem Lächeln, dass viele ihn als Power für den steilen Berg bezeichnen. In diesem Jahr waren es deutlich mehr Sportlerinnen und Sportler, die bei Errmelinde Verpflegung suchten. Auch in anderen Verpflegungsstationen musste man teilweise gegen Mittag schon 300 Semmeln nachkaufen wegen der hungrigen Sportler.

"Worst-case"-Szenario: Ein Unfall

Extrem entschleunigt sitzen derweil die Abbrecher im Bus und müssen Geduld aufbringen, da es immer hinter den anderen Radlern her und damit ganz langsam durch das Panorama des Bayerischen Waldes geht. Stefan ist inzwischen ganz schön geschafft von den vielen Schildern, die er einsammeln musste. Außerdem hat er auch während der Fahrt immer wieder Radler auf der Strecke mit Bananen versorgt.

Er ist aber zufrieden, denn 2023 sind Sergej und er mit dem Bus zu einem frischen Unfall gekommen. Das zu sehen, ist für ihn der "Worst Case". In diesem Jahr hat es beim Arber einen schweren Unfall am Vormittag bei Nässe gegeben. Sieben Leichtverletzte mussten ins Krankenhaus.

250 Kilometer "aus dem Stand": zu viel

Als letzten sammelt Stefan an der Verpflegungsstation in Kolmbach Leo auf. Leo ist 21-Jahre alt wollte gemeinsam mit Freunden "aus dem Stand", also untrainiert, die längste Strecke über 250 Kilometer fahren. Nach 180 Kilometern war dann erst einmal Schluss und es geht für Leo über einen steilen Berg via Besenbus. Nach ein paar Kilometern darf Leo auf eigenen Wunsch wieder weiterfahren, da es bergab geht.

"Premium Zieleinfahrt" in Regensburg

Stefan freut sich immer wieder, Sportlern die Möglichkeit zu geben ins Ziel einzufahren, denn das sei - wenn man auch zwischendrin abgebrochen hat - immer noch ein besonderes Erlebnis. Deshalb werden gegen 18 Uhr auch ein paar Radler aus der Besenbus-Crew noch einmal zehn Kilometer vor Regensburg auf die Strecke gelassen, solange es die Technik eben erlaubt. Stefan bezeichnet es vor allem für die letzten Fahrer als "Premium Zieleinfahrt", mit Polizei-Konvoi ins Ziel gebracht zu werden.

Positives Fazit nach Zehn-Stunden-Tour

Stefans und Sergejs Fazit, abends um 18.30 Uhr zurück in Regensburg - nach knappen zehn Stunden Fahrt: In diesem Jahr haben besonders viele Sportler durchgehalten. Es gab nur wenige Abbrecher. Das sei 2023 anders gewesen. Der Grund: Gute Bedingungen - und vielleicht sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach sportlich fitter gewesen.