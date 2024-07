Jubiläum: 5.000 Teilnehmende beim Arber-Radmarathon erwartet

Am Wochenende findet von Regensburg ausgehend der Arber-Marathon statt. Der Veloclub Ratisbona, der den Arber-Marathon veranstaltet, rechnet in diesem Jahr mit einem neuen Teilnehmender-Rekord von 5.000 Sportlerinnen und Sportlern. Das teilte der Verein auf BR-Anfrage mit.

Strecken für Rennrad, Mountainbike und Gravelbike

Den Radlerinnen und Radlern stehen zehn verschiedene Strecken mit verschiedenen Distanzen und Schwierigkeitsgraden von 56 bis 250 Kilometer zur Auswahl. Zusammengerechnet beträgt der Umfang aller Strecken über 1.000 Kilometer. Der Großteil der Strecken verläuft durch die Oberpfalz mit Abschnitten in Niederbayern.

Einschränkungen im Straßenverkehr möglich

Für Verkehrsteilnehmer in Regensburg kann es am Sonntagvormittag entlang der Frankenstraße zu Einschränkungen kommen. Polizei und Feuerwehr regeln zwischen 6 und 9 Uhr den Verkehr, es kommt zu Teilsperrungen. Unterwegs sind entlang der Strecke alle 40 Kilometer Versorgungsstationen mit Essen und Trinken aufgebaut.

Arber-Radmarathon feiert 40-jähriges Jubiläum

Der Arber-Radmarathon feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum und ist nach Angaben des Veloclubs Ratisbona die älteste bestehende radtouristische Veranstaltung Deutschlands. Die Hauptveranstaltung startet am Sonntag.

Am Vortag gibt es zum 40-jährigen Bestehen des Radmarathons die "Arber-Retro"-Veranstaltung. Dazu eingeladen sind Radlerinnen und Radler, die mit historischen Rennrädern und Fahrradmontur antreten. Die Arber-Retro-Strecke geht über 56 Kilometer. Am Startpunkt am Dultplatz ist zudem am Samstag eine Fahrradmesse aufgebaut.