Radschnellwege in Bayern: Erste Teilstrecke fertiggestellt

Drei von insgesamt 200 Kilometer Radschnellverbindungen (RSV) in Bayern sind fertiggestellt: zwischen München und Garching. Ein Jahr hat der Bau gedauert, zehn Jahre wurde darüber diskutiert. 5.000 Radler sollen zukünftig hier fahren: vor allem Berufspendler und Studierende. 3,5 Millionen Euro kostet die Strecke, 75 Prozent zahlt der Bund.

Radelnde Berufspendler: Direkt, sicher und schnell zum Ziel

Die Radschnellverbindung sieht aus wie eine Radautobahn. Sie hat grüne Begrenzungsstreifen, ist drei Meter breit, muss mindestens zehn Kilometer lang sein und verknüpft wichtige Start- und Zielbereiche über größere Entfernungen. Das Ziel dabei: Schnell, sicher, bequem und direkt ohne Hindernisse wie Kreuzungen oder Ampeln mit dem Fahrrad fahren.

Neben sechs sternenförmig angeordneten Radschnellverbindungen rund um München sind weitere Trassen geplant in den Ballungsräumen Nürnberg, Aschaffenburg, Ulm und Freilassing. Sie befinden sich entweder in einer Machbarkeitsstudie, sind in Planung oder bereits im Bau.

Verkehrsminister Bernreiter: "Eine echte Alternative zum Auto."

Für Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter ist der erste Radschnellweg zwischen München und Garching ein Vorzeigeprojekt. "Das ist eine tolle Geschichte. Wir wollen, dass die Menschen aufs Rad umsteigen, auf längeren Strecken, und zwar jeden Tag. Wir wollen das Alltagsrad verkehrstauglich machen." Der Bund unterstützt die Radautobahnen in Bayern mit 65 Millionen Euro. Der Freistaat finanziert nur Abschnitte an Kreis- und Staatsstraßen. Die beteiligen Landkreise und Kommunen müssen auch ihren Teil dazu beitragen.