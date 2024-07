33. BR-Radltour führt durch alle bayerischen Regierungsbezirke

Mit einem Konzert der Spider Murphy Gang beginnt am Samstag im niederbayerischen Landau an der Isar die 33. BR-Radltour. Sie führt anlässlich des 75. Geburtstags des Bayerischen Rundfunks durch alle sieben Regierungsbezirke.

Intendantin Dr. Katja Wildermuth freut sich schon auf die Tour durch den ganzen Freistaat: "Für den BR ist die Radltour immer der Höhepunkt des Sommers, manche sagen, sogar des ganzen Jahres, weil wir bei keiner anderen Veranstaltung so intensiv und so lange mit so unterschiedlichen Menschen in so unterschiedlichen Regionen Bayerns zusammenkommen."

BR-Radltour 2024: Rund 1.000 Menschen fahren mit

Das Motto der Radltour lautet auch in diesem Jahr "Tagsüber radeln, abends feiern". Das Fahrerfeld mit 1.000 Hobbyradlerinnen und -radlern macht sich am Sonntag um kurz nach 9 Uhr in Landau nach dem traditionellen gemeinsamen Aufwärmen auf die erste Etappe. Diese führt, begleitet vom bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter, über den Mittagsort Rottenburg an der Laaber ins oberbayerische Geisenfeld, wo gegen 17:00 Uhr im Zentrum der Stadt die erste von sechs Zieldurchfahrten dieser Tour stattfinden wird.

Die weiteren Etappen führen nach Donauwörth in Schwaben, nach Berching in der Oberpfalz, ins oberfränkische Pegnitz, nach Ebern in Unterfranken und zum krönenden Abschluss nach Neustadt an der Aisch in Mittelfranken. Die letzte Etappe der Tour ist mit 104 Kilometern auch die längste. Als Belohnung gibt es für Teilnehmer und Zuschauer auf dem Marktplatz einen vier mal zwei Meter großen Kuchen. Der Reinerlös kommt den Sternstunden, der Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk, zu Gute.