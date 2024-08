Gesetz gegen Bürokratie: Schottergärten bald überall?

Sollen Häuslebauer weniger Parkplätze schaffen?

Auch in die örtlichen Stellplatzsatzungen will Bayern eingreifen: Ein Häuslebauer kann künftig nur noch zu maximal einem Parkplatz pro Wohneinheit verpflichtet werden. In vielen Kommunen muss er derzeit zwei Stellplätze schaffen, wenn die Wohneinheit größer ist. Konsequenz der Reform dürfte sein, dass mehr Autos - statt auf dem Grundstück - in den Straßen parken, die dafür mit Steuergeld zum Teil ausgebaut werden müssten.

Oberhachings Bürgermeister Schelle hält nicht nur diese Deckelung für bedenklich: "Es ist immer schwierig, wenn der Freistaat Bayern zentralistisch für alle Gemeinden eine Regelung erlässt. Deshalb: Lasst den Gemeinden ihre Gestaltungshoheit, Satzungen zu erlassen und die Dinge vor Ort zu regeln, wo die Menschen es verstehen und direkt betroffen sind."

Kommunalverbände laufen Sturm

Städte- und Gemeindetag haben die Staatsregierung nun in zwei Brandbriefen aufgefordert, die geplanten Eingriffe in das Kommunalrecht fallen zu lassen und drohen sogar mit Verfassungsklage. Das staatlicherseits angeordnete "Löschen" Hunderter kommunaler Satzungen per Gesetz stelle "einen einmaligen Vorgang" sowie einen "großen Schaden für die Allgemeinheit und (...) minimalen Nutzen für das Bauen" dar, heißt es in dem Brief an die Staatskanzlei.

Auch der Bayerische Landesverein für Heimatpflege sieht einen Qualitätsverlust für Ökologie und Ortsbild, wenn kommunale Freiflächengestaltungssatzungen nicht mehr möglich sind. Die Bayerische Architektenkammer fürchtet zudem, dass die Verpflichtung für Bauherren, ab einer bestimmten Projektgröße Spielplätze zu errichten, künftig auf die Kommunen und damit auf die Steuerzahler verlagert wird.

Sinneswandel im Bauministerium

Dabei hatte der Freistaat erst vor dreieinhalb Jahren den Kommunen ausdrücklich ermöglicht, die konkrete Freiflächengestaltung für Hausgrundstücke selbst zu regeln. Erlangen hat damals als erste Stadt Bayerns Schottergärten verboten. Die Worte der damaligen Bauministerin Kerstin Schreyer, CSU: "Diese Lösung ziehen wir einem bayernweiten Verbot vor." Und: "Wir geben den Städten und Gemeinden mehr Handlungsspielraum."

Zum Sinneswandel heißt es aus dem bayerischen Bauministerium heute: Man wolle erst die Auswertung der aktuellen Verbände-Anhörung abwarten, "ein möglicher Änderungsbedarf" werde "geprüft". Einen Freibrief für Schottergärten sieht man in dem Entwurf indes nicht. Im Herbst soll das "Erste bayerische Modernisierungsgesetz" in den Landtag kommen.