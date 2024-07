BR-Radltour 2024 macht Halt in Pegnitz und Neustadt an der Aisch

Tagsüber radeln – abends feiern: Das ist auch in diesem Jahr das bewährte Motto der BR-Radltour. Zum 75. Geburtstag des Bayerischen Rundfunks haben sich die Verantwortlichen dabei eine ganz besondere Strecke ausgedacht: quer durch alle sieben bayerischen Regierungsbezirke. Geradelt wird zunächst von der Isar durch die Holledau zur Donau und über das Altmühltal. Von der Fränkischen Schweiz geht es weiter in die fränkische Toskana an der Mainschleife, dann über die Haßberge hinunter zum Main und über den Steigerwald bis ins Ziel in Neustadt an der Aisch.

Mitradeln auf der BR-Radltour

Die Teilnehmenden werden dabei nicht nur viele abwechslungsreiche und reizvolle Landschaften erleben, sondern auch einiges an Wegstrecke zurücklegen. Pro Etappe stehen zwischen 85 und 100 Kilometer an. Motiviert von der großen Radlschlange und den jubelnden Fans am Wegesrand können auch längere Steigungen gemeistert werden. Die Radltour-Verantwortliche Janina Weber empfiehlt allerdings, bis zum Tourstart bereits einige hundert Trainingskilometer in den Beinen zu haben.

LaBrassBanda und Claudia Koreck in Pegnitz

An jedem Etappenort erwartet die Teilnehmenden der Radltour sowie Besucherinnen und Besucher ein großes Open Air-Konzert bei freiem Eintritt. Im oberfränkischen Pegnitz treten am Mittwoch, 31. Juli, gleich zwei große Acts aus dem Freistaat auf. Zum einen wird Claudia Koreck das Publikum mit Songs wie "Fliagn" oder "Danzn" begeistern. Zum anderen werden LaBrassBanda den Veranstaltungsplatz am Bahnhofsteig in eine große Partymeile verwandeln. Beide Konzerte werden von Bayern 2 live im Radio übertragen.

Abschlussabend mit Alphaville in Neustadt an der Aisch

Der große Abschlussabend am Freitag, 2. August, findet in diesem Jahr im mittelfränkischen Neustadt an der Aisch statt. Das Finale wird zum großen 80er-Jahre-Revival: Alphaville bitten mit ihren Welthits wie "Forever Young", "Big In Japan" und "Sounds Like A Melody" zur großen Open Air-Party auf den Festplatz. 2014 war Neustadt bereits Startpunkt für die BR-Radltour, erinnert sich Neustadts Erster Bürgermeister Klaus Meier (SPD). "Dass wir 2024 jetzt aber Zielort sein dürfen, macht uns sehr stolz, und wir sind wirklich dankbar, das erleben zu dürfen". Ab 15.30 Uhr finden verschiedene Aktionen auf dem Marktplatz statt, bis um ca. 16.40 Uhr der große Radlertross feierlich in Empfang genommen wird.

Matratzenlager für 1.000 Radler

Nach Ankunft im jeweiligen Etappenort wird in Gemeinschaftsunterkünften (z.B. Sporthallen) im eigenen Schlafsack auf bereitgestellten Matratzen übernachtet. Das THW transportiert Matratzen und Gepäck von Ort zu Ort und nimmt am Ende der Radlerschlange erschöpfte Fahrerinnen und Fahrer auf. Sanitätsteams und Fahrrad-Reparaturservice helfen bei Notfällen, die Polizei sichert die gesamte Strecke ab.

Regionale Spezialitäten von heimischer Gastronomie

Die Teilnehmenden lernen Bayerns Vielfalt nicht nur vom Sattel aus kennen, sondern auch kulinarisch: Bei den Abendveranstaltungen sowie in den Mittagspausen sorgt die heimische Gastronomie für das leibliche Wohl der Radlerinnen und Radler mit Spezialitäten der jeweiligen Region. Während jeder Etappe werden zur Stärkung und Erholung mindestens eine Wasserpause sowie eine Mittagsrast eingelegt.

550 Kilometer durch ganz Bayern

Eingeteilt auf sechs Etappentage, führt die insgesamt 550 Kilometer lange Strecke durch sämtliche bayerische Regierungsbezirke: Nach dem Start in Landau an der Isar in Niederbayern geht es weiter ins oberbayerische Geisenfeld (Ankunft: 28. Juli), dann ins schwäbische Donauwörth (29. Juli), nach Berching in der Oberpfalz (30. Juli), nach Pegnitz in Oberfranken (31. Juli) und über Ebern in Unterfranken (1. August) ins Ziel in Neustadt an der Aisch in Mittelfranken (2. August).

Insgesamt über 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Die BR-Radltour gibt es seit dem Jahr 1990. Über 40.000 Teilnehmer waren laut der BR-Radltour-Verantwortlichen Janina Weber bislang dabei. Über 15.000 Kilometer sind bislang geradelt worden. Dabei passierte die Tour mehr als 400 Orte. Die jüngste Teilnehmerin ist in diesem Jahr 14 Jahre, der älteste Radler ist 83 Jahre alt.