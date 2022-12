Das kleine Weihnachtswunder von Burg Trausnitz

Historischer Ofen in Dauerausstellung zu sehen

Auch Walter Rappelt, seit vielen Jahren Verwalter auf der Burg Trausnitz, kann kaum fassen, was in diesen Tagen geschehen ist. "Wirklich gerechnet habe ich damit nicht mehr. Denn als ich angefangen habe auf der Burg, da habe ich gesehen, das sind alles nur noch Fragmente von den Öfen." Auch er ist froh, dass dieser historische Kachelofen jetzt wieder in der Dauerausstellung auf der Burg zu besichtigen ist.

Die Burg Trausnitz ist im Winterhalbjahr täglich von 10-16 Uhr zu besichtigen, an Werktagen mit Führung, an Sonn- und Feiertagen in freiem Rundgang. Am 31.12.2022 sowie am 01.01.2023 und am Faschingsdienstag (21.02.2023) ist die Burg für die Besichtigung geschlossen. Weitere Informationen zur Burg sind unter www.burg-trausnitz.de zu finden.