CSU Scheßlitz und AfD-Kandidat teilen Falschmeldung über Grüne

Mittlerweile hat die CSU den Post gelöscht und sich gleichzeitig entschuldigt, mit Bedauern, weil man einer rechten Fake-Seite aufgesessen sei. Im Mai teilte ein Kandidat der AfD für Niederbayern die Falschnachricht. Unser #Faktenfuchs zum Thema: Woher kommt die Falschnachricht und warum taucht sie immer wieder auf?

"Der Benzinpreis muss auf mindestens 6-7 Euro rauf!", dieser Satz in Verbindung mit einem Foto von Anton Hofreiter, Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Grünen, war am Wochenende in der Facebook-Timeline der CSU Scheßlitz (Landkreis Bamberg) zu sehen. Ein Mitglied der Ortsgruppe teilte am Samstag einen Link des Blogs "Halle-Leaks". Tatsächlich hat Anton Hofreiter das jedoch nicht gesagt. Das vermeintliche Zitat ist frei erfunden und kursiert bereits seit Oktober 2017 im Netz.

Faktenchecker von "Correctiv" und "Mimikama" aus Österreich hatten die Nachricht in der Vergangenheit bereits widerlegt. Mimikama veröffentlichte am Samstag als Reaktion auf den CSU-Post erneut einen Hinweis auf die Falschnachricht. In ihrem Artikel dokumentierte Mimikama auch den Post der CSU Scheßlitz mit einem Screenshot. Zwischenzeitlich war die Facebookseite der CSU Scheßlitz nicht aufrufbar.