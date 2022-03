Corona-Zahlen: So ist die aktuelle Lage in Bayern

Bundesweit steigt die Inzidenz

Bundesweit meldet das RKI wieder deutlich steigende Corona-Zahlen. Es registrierte 78.428 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Zum Vergleich: Am Montag vor einer Woche waren es 62.349. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg den fünften Tag in Folge und liegt nun bei 1.259,2.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie mehr als 15,86 Millionen nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Deutschlandweit starben binnen 24 Stunden 24 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.

Gesundheitsministerium sieht Höhepunkt der fünften Welle überschritten

Die Hospitalisierungs-Inzidenz hatte das RKI am Freitag mit 6,35 angegeben. Sie gibt an, wie viele Menschen mit einer Corona-Erkrankung in der Woche pro 100.000 Einwohner ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Zahl der Intensivpatienten in Krankenhäusern fiel am Sonntag auf 2.072. Das Gesundheitsministerium hatte am Freitag mitgeteilt, man halte den Höhepunkt der fünften Pandemie-Welle für überschritten.

Weltweit sind nach Daten der Johns Hopkins Universität nun mehr als 6.000.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.