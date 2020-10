Corona-Ticker Oberfranken: Positiver Test bei Bayreuth Tigers

07.10 Uhr: Positiver Corona-Test bei Bayreuth Tigers

Ein Spieler der Bayreuth Tigers ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Eishockey-Zweitligist mitteilte, sei der Spieler bereits Mitte vergangener Woche aus einem Nicht-Risikogebiet aus dem Ausland eingereist und anschließend getestet worden. Über den Namen des betroffenen Spielers macht der Verein keine Angaben. Der Spieler befindet sich Quarantäne, weise jedoch keine Symptome auf. Er wird vorerst nicht am Trainings-und Spielbetrieb teilnehmen. Alle Kollegen, die mit ihm in direktem Kontakt standen, befinden sich nach Angaben des Klubs ebenfalls in Quarantäne.

Unter Leitung von Trainer Petri Kujala ist heute Trainingsstart für die neue Saison. Ob das erste Testspiel am kommenden Sonntag gegen das sächsische Crimmitschau durchgeführt werden kann, ist noch unklar. Anfang November startet die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) in die neue Spielzeit.