Corona-Ticker Schwaben: Apotheker erwarten große Nachfrage

18.45 Uhr: Stadt Kempten hebt die Maskenpflicht im Freien in der Innenstadt fast ganz auf

Die Stadt Kempten hebt ab morgen, 15. Juni, die Maskenpflicht im Freien in der Innenstadt auf, einzige Ausnahme: der Wochenmarkt. Das hat die Stadt mitgeteilt. Oberbürgermeister Thomas Kiechle sagt dazu laut der Mitteilung: "Diese Aufhebung ist das erfreuliche Ergebnis konstant niedriger Inzidenzen. Nun gilt es mehr dann je, aufeinander Acht zu geben und sich seiner persönlichen Verantwortung zu besinnen. Dies ist auch das Ergebnis einer kontinuierlichen Bewertung der Verhältnismäßigkeit einzelner Entscheidungen, wie hier die Maskenpflicht."

17.30 Uhr: Künstlermarkt in Kaufbeuren abgesagt

Die Stadt Kaufbeuren hat den Künstlermarkt und den verkaufsoffene Sonntag, die beide für den 20. Juni geplant waren, abgesagt, das hat der Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing e.V. mitgeteilt. Zur Begründung hieß es: "Das für das Ladenschlussrecht zuständige Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales teilt aktuell mit, dass aus infektionsschutzrechtlicher Sicht keine Anlässe wie Kunsthandwerkermärkte möglich sind, die eine sonn- oder feiertägliche Ladenöffnung nach § 14 LadSchlG ermöglichen könnten."

Da sich der Markt und der stationäre Einzelhandel laut Tourismus-Verein beim verkaufsoffenen Sonntag gegenseitig bereichern, haben nach Bekanntwerden des Verkaufsverbotes mehrere Marktaussteller ihre Teilnahme abgesagt. Auf dieser Basis sei es leider nicht möglich einen qualitativ und quantitativ hochwertigen Kunsthandwerkermarkt zu veranstalten.

17.10 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben sinkt leicht

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit meldet für Schwaben 32 Corona-Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz in Schwaben sank dem Amt zufolge leicht und liegt aktuell bei 31,17. Verglichen mit den anderen Regierungsbezirken ist das aber nach wie vor der höchste Wert in Bayern. Besonders hoch ist die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Lindau: Sie ist zwar leicht gesunken ist, liegt aber aktuell noch bei 71,97. Insgesamt haben sich bislang 90.486 Menschen mit Wohnort in Schwaben mit Sars-Cov-2 infiziert, gestorben sind im Regierungsbezirk bisher 1.795 Menschen.

16.15 Uhr: Augsburg lockert Maskenpflicht im Botanischen Garten

Die Maskenpflicht im Botanischen Garten gilt ab sofort nur noch im Kassenbereich, im Bereich der Toiletten und am Ein- und Ausgang, das hat die Stadt Augsburg mitgeteilt. Im Rest des Botanischen Gartens müssen die Besucher keine FFP2-Masken mehr tragen.

11 Uhr: Schwäbische Apotheker erwarten große Nachfrage nach digitalen Impfzertifikaten

Ab heute können sich Geimpfte in Apotheken kostenlos ein digitales Impfzertifikat ausstellen lassen. In Schwaben rechnen die Apotheken mit einem großen Zulauf an Menschen, die den Nachweis haben wollen. Ein Großteil der Apotheken in Augsburg werde den Service anbieten, sagt Ulrich Koczian vom Bayerischen Apothekerverband. Er werde ab heute in seiner Augsburger Apotheke die Zertifikate ausstellen, er erwarte in den kommenden Wochen eine rege Nachfrage.

Auch der Apotheker Roman Mayer aus Kühbach im Landkreis Aichach-Friedberg rechnet damit, dass viele Menschen das digitale Zertifikat haben wollen. Bereits in der vergangenen Woche habe es deswegen Anrufe und Nachfragen gegeben. Es sei zwar ein zusätzlicher Aufwand, der allerdings vergütet werde und viele Ärzte entlaste, sagt Mayer. Auch Corona-Genesene können sich laut Mayer mit einem Test-Nachweis ein digitales Zertifikat holen.

Jede Kundin oder jeder Kunde muss den Personalausweis sowie Impfpass oder Impfbescheinigung vorlegen, die Daten werden in ein Portal des Deutschen Apothekerverbandes eingetragen. Dann wird ein QR-Code generiert und ausgedruckt, den der Kunde mit der kostenlosen App "CovPass" oder der Corona-Warnapp einscannt und so das Zertifikat auf dem Smartphone hat. Die spannende Frage: Wird mit der Technik alles gut gehen? Man müsse abwarten, ob bereits heute die technische Umsetzung flächendeckend klappen wird, sagen die Apotheker Ulrich Koczian und Roman Mayer. Im Internet kann man über die Webseite www.mein-apothekenmanager.de nachsehen, welche Apotheken die digitalen Zertifikate ausstellen.

