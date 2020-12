Corona-Ticker Schwaben: Am Sonntag starten die Impfungen

7.35 Uhr: Impfzentren im Landkreis Lindau öffnen noch nicht am Sonntag

Im Landkreis Lindau starten mobile Teams am Sonntag, 27.12., mit den Impfungen in Alten- und Pflegeheimen, dafür stehen laut Landratsamt 100 Impfdosen zur Verfügung. Die beiden Impfzentren in Lindau und Lindenberg werden ihren Betrieb aufnehmen, wenn weitere Impfdosen zur Verfügung stehen und die Lieferketten zuverlässig funktionieren. Zur Koordination der Bayerischen Impfzentren und mobilen Impfteams im Landkreis Lindau hat Landrat Elmar Stegmann Dr. Klaus Adams als Ärztlichen Leiter bestellt.

7.20 Uhr: Impfstart im Landkreis Neu-Ulm: Polizei warnt vor Betrügern

Das Impfzentrum im ehemaligen Feneberg-Supermarkt in Weißenhorn wird laut Landratsamt ab Sonntag, 27. Dezember, täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet sein. Außerdem werden ab Sonntag mobile Impfteams im Landkreis unterwegs sein. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Betrügern, die sich als mobile Impfteams ausgeben könnten, um in Privatwohnungen zu kommen. Aktuell suchen laut Polizei die echten mobilen Impfteams keine privaten Haushalte auf. Die weiteren Impfzentren bei der Firma Nuvisan in Neu-Ulm und in der Illertalklinik gehen voraussichtlich Anfang Januar in Betrieb. Die Starttermine hängen von den Impfstofflieferungen ab. Für den Landkreis Neu-Ulm wird es zunächst 100 Impfdosen geben. Wieviele Dosen in den Tagen darauf folgen, steht laut Landratsamt noch nicht definitiv fest, für den 28.12. ist aber eine "größere Impfstoffmenge" angekündigt.

7 Uhr: Telefon-Hotline für das Corona-Impfzentrum im Landkreis Augsburg

Der Landkreis Augsburg hat eine Telefon-Hotline für das Corona-Impfzentrum eingerichtet, das hat das Landratsamt mitgeteilt. Die Hotline ist von Montag bis Sonntag jeweils von 8 bis 18 Uhr zu erreichen unter der Telefonnummer 06102 20825591. Es werden laut Landratsamt ausschließlich Fragen rund um die Corona-Impfung beantwortet, Impftermine können über die Hotline nicht vereinbart werden. Aktuelle Informationen zu den Impfungen gibt es auch im Netz auf den Internetseiten des Landkreises unter www.landkreis-augsburg.de/corona-impfung.

6.40 Uhr: Sehr hohe Impfbereitschaft bei Klinikpersonal im Landkreis Günzburg

Der Landkreis Günzburg wird am Sonntag, 27.12., damit beginnen, Klinikpersonal der Kreiskliniken zu impfen, wie das Landratsamt mitgeteilt hat. Die Impfbereitschaft des Personals liegt, laut Landratsamt, bei fast 100 Prozent. Außerdem werden Bewohner des Kreisaltenheims in Burgau die ersten sein, die in den Sozialeinrichtungen geimpft werden. Ab Sonntag, 27.12., stehen nach Angaben des Landratsamts 100 Impfdosen bereit. Noch dieses Jahr sollen zwei weitere Tranchen mit jeweils 975 Dosen geliefert werden, die sich die Landkreise Donau-Ries und Günzburg zur Hälfte teilen. Das Landratsamt Günzburg rechnet damit, dass die Impfzentren in Krumbach und Günzburg ab Januar auch Menschen vor Ort impfen werden. In den kommenden Tagen will die Verwaltung alle Menschen im Landkreis anschreiben, die über 80 Jahre alt sind, weil die, wenn sie möchten, zuerst geimpft werden.

Donnerstag, 24. Dezember 2020

15:15 Uhr: LGL meldet 26 Corona-Tote seit gestern in Schwaben

Das Landesamt für Gesundheit meldet für den Regierungsbezirk Schwaben 605 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. 26 weitere mit dem Virus infizierte Menschen sind gestorben. Seit Beginn der Pandemie haben sich 41.316 Personen in Schwaben infiziert. 770 sind gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter langsam, sie beträgt heute 194,90.

10:20 Uhr: Strenges Hygienekonzept bei Vierschanzentournee in Oberstdorf

Keiner der Helfer, Organisatoren, Athleten, Journalisten oder Funktionäre darf bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf ohne einen negativen PCR-Test auf das Gelände des Skispringens. Das teilte Organisator Florian Stern dem BR mit. Der Test dürfe nicht älter als 48 Stunden sein und könne auch an zwei Teststationen, die extra für das Springen in Oberstdorf und Kempten eingerichtet wurden, erfolgen. Man habe auch die Anzahl der Betreuer pro Team auf neun Personen reduziert. Man rechne damit, dass insgesamt etwa 700 Menschen für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee am 28./29. Dezember nach Oberstdorf kommen werden. Auf das Gelände dürfen zur gleichen Zeit maximal 500 Personen. Das Hygienekonzept sei mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt, außerdem habe man sich noch von externen Experten beraten lassen, betonte Stern. Zuschauer sind bei der Vierschanzentournee heuer wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen.

09:30 Uhr: Evangelische Gemeinde Günzburg sagt Präsenzgottesdienste bis 10. Januar ab

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde in Günzburg hat bis einschließlich 10. Januar alle Präsenzgottesdienste abgesagt. Das teilt der Kirchenvorstand auf seiner Homepage mit. Man wolle damit verhindern, dass sich Gottesdienstbesucher mit dem Corona-Virus infizieren können. In der Begründung heißt es: "Einstimmig fiel deshalb schließlich die Entscheidung, dass es für uns in diesem Jahr ein Zeichen der Nächstenliebe ist, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Wir verstehen unsere Entscheidung zugleich als Zeichen der Solidarität mit allen Menschen, die im Moment ebenfalls harte Einschnitte hinnehmen müssen, sei es als Künstler, in Handel und Gewerbe, oder im persönlichen Bereich." Die Absage betrifft damit auch die Weihnachtsgottesdienste. Man wolle aber digitale Angebote schaffen.

07:40 Uhr: Weitere Corona-Fälle in Seniorenheimen im Landkreis Dillingen – zwei möglicherweise zum zweiten Mal infiziert

Zwölf Bewohnerinnen und Bewohner sowie zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Seniorenheim in Bissingen positiv auf Corona getestet worden. Das teilt das Dillinger Landratsamt am Mittwoch mit. Zwei der jetzt positiv Getesteten waren möglicherweise schon bei dem ersten Corona-Ausbruch im Frühjahr infiziert. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass hier eine Reinfektion vorliegt. Nach dem Ausbruch im Frühjahr habe man das Pandemiekonzept im Heim optimiert, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Obergeschoss wurde jetzt wieder ein Pandemiebereich eingerichtet, die beiden Personen, die sich möglicherweise noch einmal infiziert haben, sind in ihren Zimmern im Erdgeschoss isoliert. Ab sofort werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Dienstbeginn auf Antigene getestet. Eine Reihentestung mit PCR Tests ist am 28. Dezember geplant.

Auch im Haus der Senioren in Gundelfingen gibt es drei Corona-Fälle. Auch hier waren nach einem ersten positiven Schnelltest alle getestet worden. Mitarbeiter sind nicht infiziert.

Im Seniorenheim St Klara ist außerdem eine weitere Bewohnerin im Alter von über 95 gestorben. Sie ist der 27. Todesfall in dem Heim.

03:30 Uhr: Augsburger Zootiere vermissen Besucher - und dem Zoo fehlen die Eintrittsgelder

Einige Zootiere vermissen die Besucher, die seit dem Lockdown nicht mehr kommen dürfen. Besonders deutlich merke man das bei den Erdmännchen, den Schimpansen und den Pavianen, sagt Augsburgs Zoochefin Barbara Jantschke im Gespräch mit dem BR. Sobald ein Mitarbeiter an ihren Gehegen vorbeikommen, würden diese Tiere ans Gitter laufen, um zu schauen, wer da kommt. Doch nicht nur den Tieren gehen die Menschen ab, sondern auch dem Zoo fehlen die Kunden und die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern. Aufgrund der wochenlangen Schließungen und Besucherbeschränkungen macht das laut Jantschke rund 1,4 Millionen Euro weniger für den Zoo. Dennoch möchte sie die Ticketpreise im kommenden Jahr nicht erhöhen. Für 2021 seien allerdings keine größere Neuerungen absehbar, sagte Jantschke: "Wegen der erheblichen Einnahmeeinbußen kann der Zoo aus eigener Kraft keine Neubauten planen." Die Schimpansen haben im kommenden Jahr trotzdem Grund zu Freude. Ihr Gehege wird umgebaut, sie bekommen mehr Platz und mehr Spielmöglichkeiten. Möglich macht dies eine Spende des Freundeskreises des Augsburger Zoos. 800.000 Euro stellt er dafür bereit. Bis Ostern soll das neue Gehege fertig sein.

Mittwoch, 23. Dezember 2020