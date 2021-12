Corona-Ticker Schwaben: Oberallgäu sucht Ehrenamtliche

15:00 Uhr: Maskenpflicht und Abstandsgebot für "Protest-Spaziergänge" in Augsburg

Die Stadt Augsburg erlässt für den Zeitraum vom 1. bis 3. Januar 2022 eine Allgemeinverfügung. Sie schreibt Teilnehmern von unangemeldeten "Protest-Spaziergängen", die sich gegen die Corona-Maßnahmen richten, das Tragen von Masken vor. Außerdem soll zwischen den Teilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.

Das hat die Stadt Augsburg in einer Mitteilung bekannt gegeben. Demnach sind die Versammlungsleitungen verpflichtet, auf die Erfüllung dieser Anordnungen hinzuweisen und stehen in der Rechtspflicht zur Umsetzung, sagt die Stadt. "Das Konzept von Polizei und Stadt Augsburg, bei Versammlungen sowohl den prioritären Infektionsschutz – also das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit - als auch die Versammlungs- und Meinungsfreiheit als zentrale Grundrechte zu gewährleisten, ist bisher aufgegangen. Solange eine Meinungskundgebung friedlich verläuft und den Gesundheitsschutz achtet, werden wir dies weiterhin versammlungsfreundlich begleiten, wie es das Grundgesetz vorgibt”, sagt Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch.

Bei Verstößen gegen die Auflagen könne ein Bußgeld bis zu 3.000 Euro erfolgen, erklärt Pintsch. Die neue Allgemeinverfügung wird unter anderem auf augsburg.de/amtliche-bekanntmachungen veröffentlicht.

14:30 Uhr: Landkreis Oberallgäu baut Pool an ehrenamtlichen Corona-Pflegekräften auf

Im Hinblick auf eine mögliche Welle von Infektionen mit der Omikron-Virusvariante hat der Landkreis Oberallgäu einen Aufruf gestartet: Gesucht werden Menschen mit Pflege- oder Hauswirtschaftsausbildung, die nicht mehr im Dienst sind, die sich aber aktiv bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie einbringen wollen.

Sollte sich das Omikron-Virus wie befürchtet ausbreiten, könne es in Pflegeeinrichtungen zu einer Verschärfung des Personalnotstandes kommen, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Durch das frühzeitige Aufbauen eines Pools von ehrenamtlichen Helfern soll es daher gelingen, im Fall von krankheitsbedingten Ausfällen die Betreuung pflegebedürftiger Menschen weiter zu gewährleisten. Wer mithelfen möchte, möge sich bei der Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen melden (Email: fqa@lra-oa.bayern.de oder Telefon: 08321-612112)

Donnerstag, 30. Dezember 2021

19:30 Uhr: Sechs Omikron-Fälle in einer Oberallgäuer Kita

In einer Kindertagesstätte im Landkreis Oberallgäu sind insgesamt sechs Infektionen mit der Coronavirus-Variante Omikron aufgetreten. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Bei einer Erzieherin und fünf Kindern wurde demnach die Omikron-Variante nachgewiesen. Die Infizierten hätten wiederum mit 26 Personen engen Kontakt gehabt. Diese und die gesamte Gruppe der Kita befinden sich nun für 14 Tage in Quarantäne, so das Landratsamt. Außerdem habe das zuständige Gesundheitsamt eine Reihentestung angeordnet.

10:20 Uhr: 25 bestätigte Omikron-Fälle im Ostallgäu

Im Landkreis Ostallgäu und in Kaufbeuren gibt es derzeit 25 bestätigte Fälle einer Coronainfektion mit der hochansteckenden Omikron-Variante. Laut Landratsamt sind 12 davon in Kaufbeuren aufgetreten. Demnach gibt es zudem 120 Verdachtsfälle, die noch untersucht werden. Bis ein Ergebnis vorliegt, kann es bis zu zwei Wochen dauern.

Die Fälle sind durch eine stichprobenartige Untersuchung bekannt geworden. Die zuständigen Labore – im Ostallgäu ist es "Allgäu Lab" in Kempten – sequenzieren regelmäßig fünf Prozent aller positiven PCR-Tests, um so vor allem neue Virusvarianten entdecken zu können.

Aktuell gilt bei einer Infektion mit der Omikron-Variante eine Quarantäne von 14 Tagen, auch für die Kontaktpersonen und unabhängig davon, ob sie bereits geimpft oder genesen sind. Frühestens nach 13 Tagen kann die Quarantäne durch einen negativen PCR-Test beendet werden. Bayern hatte eine Überprüfung der Regeln gefordert.

07:20 Uhr: Stadtwerke Augsburg: ÖPNV und Energieversorgung durch Pandemiepläne gewährleistet

Bei der Deutschen Bahn kommt es derzeit aufgrund der Corona-Pandemie bereits zu vermehrten Ausfällen. Im Augsburger ÖPNV und in der Energiesparte soll dies nicht der Fall sein. Dafür sollen Pandemiepläne sorgen, sagt Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke Augsburg. Die Pandemiepläne für die unterschiedlichen Abteilungen sollen laut Fergg größere Krankheitswellen verhindern. Grundsätzlich befinden sich laut Stadtwerke viele Mitarbeitende im Homeoffice, soweit es möglich ist. Viele weitere arbeiten in kleinen Teams, die sich auch beim Schichtwechsel nicht begegnen, so dass bei einer Infektion einer Person und der notwendigen Quarantäne ihres Teams andere Teams weiterhin einsatzbereit sind. Die Pandemiepläne der Stadtwerke greifen für alle Abteilungen und können je nach Lage angepasst werden.

Mittwoch, 29.12.2021

15:00 Uhr: Impfzentrum Augsburg zieht um und erweitert Kapazitäten

Das Impfzentrum Augsburg zieht in der ersten Januarhälfte um. Eingeplant sind dafür Sonntag, 9., und Montag, 10. Januar 2022, so die Stadt Augsburg in einer Mitteilung. Grund für den Umzug ist ein im kommenden Jahr auslaufender Mietvertrag für das Impfzentrum, das in einem Bürogebäude auf dem ehemaligen Fujitsu-Gelände an der Bürgermeister-Ulrich-Straße untergebracht ist. Das Gebäude hat die Walter Beteiligungen und Immobilien AG als Eigentümerin ab Frühjahr 2022 anderweitig vermietet, der Stadt Augsburg jedoch eine Alternative auf dem Gelände – unweit des bisherigen Standorts - angeboten. Künftig werde das Impfzentrum in Halle 34, einer der ehemaligen großen Produktionshallen von Fujitsu, untergebracht sein. Laut Mitteilung der Stadt wurde das Objekt in der Absicht angemietet, das Impfzentrum wesentlich zu vergrößern und zu erweitern. Vertraglich sei das neue Impfzentrum auf dem Walter Technology Campus jetzt bis mindestens Ende 2022 gesichert. Oberbürgermeisterin Eva Weber nennt Gründe, warum die Stadt mit dem Impfzentrum für einen längeren Zeitraum gerüstet sein möchte: „Möglicherweise kommt es in naher Zukunft zu einer Impfstoffanpassung, was Virus-Varianten betrifft. Auch könnten weitere Auffrischungsimpfungen notwendig werden. Und sollte eine partielle Impfpflicht oder eine Impfpflicht für alle kommen, wären wir ebenfalls gut vorbereitet, weil wir im neuen Impfzentrum mehr Personen auf einmal impfen können.“ Wenn alles reibungslos verläuft und vor allem die Informationstechnik wieder steht, soll das Impfzentrum Augsburg am Dienstag, 11. Januar 2022, seinen regulären Betrieb wieder aufnehmen. Für impfwillige Besucherinnen und Besucher soll sich durch den Umzug wenig ändern. Die Parkplätze bleiben die gleichen, die Besuchenden werden künftig lediglich zu einem anderen Gebäude gelotst. Auch die Assistenzkräfte der Bäuerle Ambulanz bleiben erhalten. Bis zum Umzug soll das Impfzentrum an alter Stelle in Betrieb bleiben.

11:30 Uhr: Erste Corona-Fälle bei Vierschanzentournee

Heute startet die Vierschanzentournee in Oberstdorf und es gibt schon die ersten Corona-Fälle. Zwei Medienvertreter und ein Mitglied des Teams Estland sind positiv auf Covid-19 getestet worden, wie das Landratsamt Oberallgäu mitgeteilt hat. Die drei Fälle seien von den Behörden vor Ort intensiv untersucht und beurteilt worden, die betroffenen Personen sowie potenzielle Kontaktpersonen wurden umgehend isoliert. Die Gesundheitsbehörden stimmen nun gemeinsam mit den betroffenen Personen die weitere Vorgehensweise ab. Unter den Athleten gibt es noch keine Corona-Infektionen. Nach ihrer Anreise waren am gestrigen Montag alle Veranstaltungsteilnehmer der 70. Vierschanzentournee in Oberstdorf getestet worden.

10:20 Uhr: Impfangebote über den Jahreswechsel in Dasing

Der Landkreis Aichach-Friedberg schaltet heute (28.12.2021) Impftermine für Silvester und Neujahr für das Impfzentrum Dasing frei. Interessenten können sich über die Webseite https://impfzentren.bayern.de anmelden. Bürger aus dem Landkreis konnten auch schon das Weihnachtsfest für eine Impfung nutzen. Am 24. und 25.12. war das Impfzentrum in Kissing dafür geöffnet. Wer sich testen lassen will, bekommt Informationen zu Angeboten unter https://corona-aic-fdb.de/testen/

Dienstag, 28.12.2021

15:05: Omikron-Virusvariante jetzt auch im Unterallgäu nachgewiesen

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist jetzt auch im Landkreis Unterallgäu angekommen. Bei sieben Personen, die in keiner Verbindung zueinander stehen, sei die Virusvariante bei Laboruntersuchungen nachgewiesen worden, teilte das Landratsamt mit. Das Landratsamt weist in seiner Mitteilung darauf hin, dass wer Kontakt zu einer mit der Omikron-Variante infizierten Person "oder auch mit einem begründeten Verdachtsfall" hatte, laut der bayerischen Quarantäneverordnung auch dann in Quarantäne muss, wenn er oder sie geimpft ist. "Dennoch zeigt sich, dass eine Impfung auch vor Omikron schützt - vor allem vor einem schweren Verlauf. Deshalb ist es wichtig, dass die Menschen jetzt ihren Impfschutz auffrischen lassen", wird Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler zitiert.

27.12.2021

15:00 Uhr: Hunderte Augsburger ließen sich über Weihnachten impfen

Das Impfzentrum Augsburg hat auch über Weihnachten sein Impfangebot aufrechterhalten. Laut Stadt Augsburg wurden allein an Heiligabend 197 Dosen verabreicht. An den Feiertagen kamen noch mehr Menschen ins Impfzentrum. Am 25. Dezember wurden 249 Bürgerinnen und Bürger geimpft. Am 26. Dezember wurden 287 Impfungen verabreicht. 34 Beschäftigte und fünf Ärzte haben die Impfungen durchgeführt.

14:30 Uhr: Dritter Kinderimpftag im Landkreis Dillingen geplant

Das Dillinger Impfzentrum bietet am 2. Januar einen weiteren, dritten Kinderimpftag für 100 Kinder zwischen fünf und elf Jahren an. Der zweite Impftag am 26. Dezember ist laut Landratsamt ebenso wie ein erster die Woche zuvor erfolgreich verlaufen: 100 Kinder konnten jeweils geimpft werden.

Die Kinderimpftage finden in der Gundelfinger Brenzhalle statt. Interessierte Eltern müssen ihre Kinder zuvor im Bayerischen Impfportal BayIMCO registrieren. Eine Terminvereinbarung ist für diese Altersklasse dort allerdings noch nicht möglich. Deshalb müssen Eltern dafür eine Mail an Kinderimpfungen@ecolog-international.com schreiben. Dabei müssen die Personalien sowie Adresse und Alter des Kindes angegeben werden. Wer einen Termin bekommt, wird darüber per Mail informiert. Zur Impfung müssen die Kinder dann von mindestens einem Erziehungsberechtigten begleitet werden, der weitere Erziehungsberechtigte muss sein Einverständnis schriftlich dazu geben.

12.50 Uhr: Kein Neujahrssingen in Höchstädt

Zum zweiten Mal in Folge wird es auch heuer in Höchstädt (Lkr. Dillingen) den dort üblichen Brauch des Neujahrssingens nicht geben: Coronabedingt sei das einfach nicht zu verantworten, sagt Leo Thomas, Organisator der Neujahrssänger. In der Kleinstadt an der Donau ist es Tradition, dass mehrere Gruppen als Nachtwächter oder eben Neujahrssänger gekleidete Männer und inzwischen auch Frauen von Haus zu Haus gehen und den Menschen ein "gutes Neues Jahr" singen. Dafür bekamen sie bisher ein Trinkgeld oder auch mal einen Schnaps. Wegen der vielen Kontakte habe man sich aber auch heuer dagegen entschieden, sagt Leo Thomas vom historischen Verein in Höchstädt. Geplant sei, zumindest ein Video vom Gesang der Höchstädter Neujahrssänger ins Internet zu stellen.

12:30 Uhr: Menschen kauften weniger Geschenke und Gutscheine im Einzelhandel

Im Einzelhandel startet das Nachweihnachtsgeschäft. “Es wird viel umgetauscht werden. Außerdem werden Gutscheine eingelöst”, sagt Andreas Gärtner, schwäbischer Bezirksgeschäftsführer des Handelsverbands Bayern in Augsburg. Mit einem großen Ansturm auf die Geschäfte sei jedoch nicht zu rechnen, sagt Gärtner. Wegen der Corona-Situation seien dieses Jahr viel weniger Geschenke und Gutscheine gekauft worden als noch in den Jahren zuvor. Kundinnen und Kunden hätten zudem sehr gezielt Geschenke gekauft, erklärt Gärtner. Laut dem Bezirksgeschäftsführer verzeichnen die Innenstadthändler bei den Weihnachtsgeschäften einen Rückgang um etwa 30 Prozent. Kundinnen und Kunden seien dieses Jahr häufiger "für Einkäufe mit dem Auto in die Peripherie gefahren", um Menschenansammlungen und den ÖPNV zu meiden, sagt Gärtner.

Montag, 27. Dezember 2021