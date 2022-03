Corona-Ticker Schwaben: Weniger Impfungen im Landkreis Dillingen

07.45 Uhr: Geringe Nachfrage – Landkreis Dillingen schließt Impfzentrum in Buttenwiesen

Weil die Zahl der Impfwilligen in letzter Zeit weiter rückläufig war und auch der neue Impfstoff von Novavax nicht so nachgefragt ist, wie erhofft, passt das Landratsamt in Dillingen nun die Öffnungszeiten der Impfstandorte an. Das teilte das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Der Standort "Riedblickhalle" in Buttenwiesen werde außerdem ab Sonntag, 20. März 2022, komplett geschlossen. Dies habe auch mit Entscheidungen auf staatlicher Seite zu tun. Nach einer Entscheidung des Ministerrats sollen die Impfzentren in Zukunft 2.000 bis 3.000 Impfungen pro Woche bei 100.000 Einwohnern vorhalten. Die Maximalkapazität im Landkreis Dillingen werde deshalb auf 600 mögliche Impfungen am Tag reduziert, heißt es in der Mitteilung. Ab Dienstag, 22. März 2022, werden noch in der Brenzhalle in Gundelfingen und in der Sebastian-Kneipp-Halle in Dillingen Impfungen angeboten, jeweils dienstags bis samstags von 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Ab Anfang April werde es dann nur noch ein Impfzentrum in Dillingen geben, so das Landratsamt. Ergänzend dazu werden wieder mobile Impfteams im Landkreis unterwegs sein.

03.30 Uhr: Dankeschön-Aktion: Ostallgäuer Bäcker backen fürs Klinikpersonal

Mit der Aktion "Backen fürs Krankenhaus – Zusammen kriegen wir es gebacken" wollen sich die Bäcker im Ostallgäu am Donnerstag beim Personal der Kliniken im Landkreis für ihren Einsatz während der Pandemie bedanken. 14 Innungsbetriebe aus dem gesamten Landkreis backen süßes Gebäck für die 1.400 Mitarbeitenden der Ostallgäuer Krankenhäuser und verteilen die Backwaren an den Kliniken in Kaufbeuren, Buchloe, Füssen und Pfronten. Mit dieser Aktion will die Bäckerinnung Ostallgäu nach eigenen Angaben ihre Wertschätzung für den unermüdlichen Einsatz aller Krankenhausmitarbeiter im Landkreis zum Ausdruck bringen. "Sie kämpfen für uns an vorderster Front und leisten Außerordentliches", heißt es auf dem Flyer zu der Aktion. "Sie verdienen Hochachtung und Anerkennung. Ohne Sie ginge nichts." Die Dankeschön-Aktion der Bäckerinnung ist nicht die erste dieser Art im Landkreis: Anfang Februar hatten sich bereits die Ostallgäuer Friseure bei den Klinik-Mitarbeitenden bedankt. In 40 Betrieben konnte sich das Klinikpersonal kostenlos die Haare schneiden lassen.

Donnerstag, 17. März 2022

09.00 Uhr: Corona-Impfung im Landkreis Dillingen: Weiterhin viele Angebote – Infos auch auf ukrainisch

Für Flüchtlinge aus der Ukraine hat das Landratsamt Dillingen jetzt Informationen und die entsprechenden Formulare zur Coronaimpfung auf seiner Homepage auch auf ukrainisch eingestellt. Während die zahlreichen Impfangebote für alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis derzeit kaum nachgefragt werden, sind die Corona Zahlen hoch wie nie: Nach dem Rekordwert von 2454 gestern ist die Sieben-Tage-Inzidenz heute nur leicht gesunken auf 2499. Eine Impfmöglichkeit besteht in der Dillinger Sebastian-Kneipp-Halle, in der Riedblickhalle in Buttenwiesen und in der Brenzhalle in Gundelfingen. Auf der Homepage des Landratsamts sind die Öffnungszeiten zu finden.

Jeden Samstag (09:30 bis 15.30 Uhr) gibt es außerdem eine Impfsprechstunde im Impfzentrum in Wertingen für Menschen, die sich vor einer Impfung noch eingehend informieren wollen. In diesem Zeitraum ist auch eine Impfung dort möglich.

Bei Fragen zum Impfangebot im Landkreis Dillingen können sich die Bürgerinnen und Bürger dienstags bis samstags von 09.30 Uhr bis 16.30 Uhr auch an das Infotelefon unter der Telefonnummer 08272/9938740 wenden.

08.40 Uhr: Fast ganz Schwaben über Sieben-Tage-Inzidenzwert von 2.000

Das Coronavirus verbreitet sich weiter: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist heute so hoch wie nie, berichtet das Robert Koch-Institut. Bayernweit lag der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 2027. Bayern hat damit bundesweit nach Mecklenburg-Vorpommern die zweithöchste Sieben-Tage-Inzidenz. Auch fast ganz Schwaben liegt über der Zweitausender-Schwelle – lediglich Stadt und Landkreis Augsburg sowie Günzburg und Neu-Ulm weisen niedrigere Werte auf.

Dienstag, 15. März 2022

06.30 Uhr: Wertachkliniken lockern Besucherregelung

Die Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen lockern ab heute die wegen der Corona-Pandemie eingeführte Besucherregelung. Demnach gilt ab Montag die 1-1-1-Regel, das heißt: Laut Mitteilung der Kliniken darf auf den Normalstationen pro Patient wieder eine zu Beginn des Klinikaufenthalts festgelegte Person für eine Stunde pro Tag ins Krankenhaus. Voraussetzung dafür sei ein externer negativer Testnachweis, also ein Antigentest, der nicht älter als 24 Stunden oder ein PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die allgemeinen Besuchszeiten sind täglich von 15 bis 20 Uhr.

Außerdem gelte in beiden Krankenhäusern für die Dauer des Aufenthalts auf dem gesamten Gelände weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht. Darüber hinaus gelte noch immer ein Besuchsverbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Außerdem können laut Mitteilung Corona-Patienten aufgrund der besonderen Hygienebestimmungen nicht besucht werden.

Montag, 14. März 2022