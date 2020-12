Corona-Ticker Schwaben: Altenheime kämpfen mit dem Virus

Donnerstag, 03.12.20

8.05 Uhr: Augsburger Altenheime kämpfen mit dem Virus

Die Corona-Lage in städtischen Altenheimen bleibt angespannt. Das hat die Augsburger Stadtverwaltung mitgeteilt. Demnach starben in den vergangenen Tagen 23 Menschen, die positiv auf das Virus getestet worden waren. Die Verstorbenen waren laut Mitteilung zwischen 77 und 94 Jahre alt. Die Senioreneinrichtungen hätten alles daran gesetzt, Corona-Ausbrüche zu verhindern. Bei einem solchen Infektionsgeschehen wie aktuell in Augsburg müsse man aber mit Ausbrüchen rechnen. In städtischen Altenheimen gelten jetzt zusätzliche Schutzmaßnahmen: So sei das Personal zum Tragen einer FFP2-Maske verpflichtet.

Mittwoch, 02.12.20

18.50 Uhr: Mehr als 30.000 Fälle in der Region

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie in Schwaben bestätigten Corona-Infektionen hat die Marke von 30.000 überschritten. Binnen 24 Stunden registrierten die Gesundheitsämter in der Region laut dem Landesamt für Gesundheit 636 weitere Infektionen. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten steigt damit auf 30.155.

Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit der Pandemie im Regierungsbezirk ist um 19 gestiegen. Insgesamt sind in Schwaben 454 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schwaben gibt das Landesamt derzeit mit 179,05 an.

11.20 Uhr: Trotz weiterer Todesfälle - Augsburger 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Die Stadt Augsburg hat weitere 109 Corona-Infektionen und weitere fünf Todesfälle gemeldet. Demnach sind ein Mann und vier Frauen an oder mit Covid-19 verstorben. Die jüngste Frau war Ende 50. Die Zahl der Corona-Toten in der Stadt Augsburg ist damit auf insgesamt 82 angestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 266,1. Das ist ein leichter Rückgang zum Vortag.

09.40 Uhr: Weiterer Todesfall in Wertingen

Eine fast 90-jährige Bewohnerin eines Wertinger Pflegeheims ist bereits am Dienstag gestorben. Sie lag auf der Covid-Station des örtlichen Krankenhauses. Sie war bereits am 20.11.2020 positiv auf das Corona-Virus getestet und befand sich wegen einer Verschlechterung des Allgemeinzustands zur stationären Behandlung in der Klinik. Im Pflegeheim St. Klara wurden inzwischen 34 Bewohner und Bewohnerinnen und 21 Personen des Personals positiv auf das Corona-Virus getestet. Eine Bewohnerin und 4 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gelten inzwischen als genesen. Eine Bewohnerin war bereits am 20.11.2020 an den Folgen der CoVid-19 Infektion verstorben.

06.50 Uhr: Neue Regeln für den Landkreis Neu-Ulm

Weil die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm die 200-Fälle-Marke überschritten hat (217,5), gelten ab 02.12. folgende neue Regelungen: Märkte zum Warenverkauf wie Floh- oder Handwerkermärkte dürfen nicht mehr stattfinden. Ausgenomen davon sind die Wochenmärkte, bei denen Lebensmittel verkauft werden. Der Präsenzunterricht an Musikschulen und Fahrschulen ist nicht mehr erlaubt. Schulen müssen ab Jahrgangsstufe 8 einen Mindestabstand zwischen allen Schülern und Lehrern von 1,5 Metern einhalten. Dazu kann laut Landratsamt etwa ein Wechselunterricht stattfinden. Ausgenommen sind Förderschulen, sowie Abschlussklassen und die Oberstufen am Gymnasium. Damit gelten jetzt dieselben Maßnahmen wie bereits seit Dienstag im Landkreis Günzburg.

Dienstag, 01.12.20

19.52 Uhr: Zahl der Corona-Toten in Schwaben steigt

Die Gesundheitsämter in Schwaben haben 366 weitere Corona-Infektionen und fünf neue Todesfälle bestätigt. Das geht aus den aktuellen Daten des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schwaben liegt demnach bei 172,63.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Regierungsbezirk insgesamt 29.519 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. 435 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

14.40 Uhr: Sieben weitere Corona-Tote in Augsburg

Die Stadt Augsburg meldet 89 weitere Corona-Infektionen. Außerdem hat das Gesundheitsamt sieben weitere Todesfälle bestätigt. Fünf der Verstorbenen sind Frauen – die Jüngste Jahrgang 1958, die Älteste Jahrgang 1926. Bei den beiden weiteren Verstorbenen handelt es sich um Männer, die in den Jahren 1955 und 1946 geboren wurden.

Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 steigt in der Stadt Augsburg damit auf 77. Die Gesamtzahl der Infektionen beläuft sich auf 6.836. Laut Gesundheitsamt sind davon 1.653 Menschen aktuell infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg liegt bei 269,5 (Vortag 30.11.: 271,2).

Aufgrund der Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt Quarantänemaßnahmen für weitere Kitas und Schulen veranlasst. Bei den Schulen sind sind Grund-, Mittel-, Real- und Berufsschulen sowie Gymnasien betroffen.

12.30 Uhr: Verschärfte Corona-Maßnahmen im Landkreis Günzburg

Der Landkreis Günzburg hat per Allgemeinverfügung neue Corona-Regelungen erlassen, die ab sofort (1.12.) gelten. Der Grund: Im Lauf der letzten Woche waren die Inzidenzzahlen stark angestiegen und hatten zwischenzeitlich einen Wert über 300 erreicht. Für Schulen gilt ab sofort: Sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden können, dann wird ab Jahrgangsstufe 8 der Unterricht in geteilten Klassen als Wechselunterricht durchgeführt. Für den Präsenzunterricht müssen die Schulen dem Schulamt einen Plan mit Sitzplätzen in entsprechenden Räumlichkeiten vorlegen. Grundschulen, Übergangs- und Abschlussklassen sind von der Regelung ausgenommen. Für Senioren- und Pflegeheime gilt: Wer Angehörige im Heim besuchen will, muss einen negativen Schnelltest vorweisen. Außerdem werden sich Mitarbeiter der Senioreneinrichtungen, sowie Mitarbeiter in Pflegediensten zweimal pro Woche einem Schnelltest unterziehen müssen, so das Landratsamt Günzburg. Bereits seit Montag (30.11.) sind im Dominikus-Ringeisen Werk, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung im Landkreis Günzburg, die Förderstätten, sowie die Förderwerkstätten geschlossen – laut Ringeisen-Werk vorerst bis 8. Januar. Die Förderschulen bleiben weiterhin geöffnet.

Montag, 30.11.20

14.00 Uhr: Messen afa, Jagen und Fischen sowie Regio Agrar abgesagt

Gleich drei Messen in Augsburg wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Augsburger Frühjahrsausstellung afa hätte eigentlich im Februar 2021 stattfinden sollen. Da die aktuellen Bedingungen eine weitere Messevorbereitung nicht zulassen würden, habe man sich für die Absage entschieden, so die AFAG-Geschäftsführer Henning und Thilo Könicke. Für den Sommer stellten sie eine Alternativ-Veranstaltung in Aussicht. Die nächste afa findet dann erst 2022 statt.

Auch die RegioAgrar Bayern hätte im Februar stattfinden sollen, wurde nun aber von den Veranstaltern ebenfalls abgesagt. Diese Entscheidung sei gefallen, um möglichst früh für Planungssicherheit bei Ausstellern und Partnern zu sorgen, so der Messeveranstalter E.G.E. European Green Exhibitions GmbH. Die nächste RegioAgrar ist erst für das Jahr 2022 geplant. Und auch die Messe Jagen und Fischen hat angekündigt, den Termin Ende Januar 2021 abzusagen. Die nächste Jagen und Fischen wird nun für Januar 2022 geplant.

12.00 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Schwaben bei 180,95

In Schwaben sind 258 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das geht aus dem täglichen Update des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schwaben beträgt derzeit 180,95.

Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 ist um drei gestiegen und liegt im Bezirk jetzt insgesamt bei 430. Seit Beginn der Tests wurden in Schwaben insgesamt 29.153 Menschen positiv auf das Virus getestet.

11.00 Uhr: Keine größeren Verstöße gegen Corona-Auflagen in Augsburg

Nach der Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Augsburg hat die Polizei bislang keine größeren Verstöße festgestellt. Das hat ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mitgeteilt. Die Anzahl an Verstößen sei in etwa so hoch, wie vor der Verschärfung. Seit mehreren Wochen hat Augsburg einen Corona-Inzidenz-Wert von über 200. Weil die Zahlen trotz Gegenmaßnahmen der Stadt auf hohem Niveau stagnieren, wurden am Freitagabend striktere Regeln eingeführt.

10.00 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Augsburg bei 271,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Augsburg ist weiter zurück gegangen. Aktuell liegt der Wert bei 271,2. Am Sonntag hatte der Wert noch bei 282,6 gelegen. Das Gesundheitsamt meldetet 22 weitere positiv getestete Menschen und einen Todesfall. Dabei handelt es sich um eine Frau, die über 90 Hare alt war. Aktuell sind im Stadtgebiet Augsburg 1.632 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.