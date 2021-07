Corona-Ticker Schwaben: Maskenpflicht an Dillinger Schulen

09.03 Uhr: Maskenpflicht an weiterführenden Schulen im Landkreis Dillingen

Weil der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Dillingen jetzt drei Tage über 25 lag, gilt ab Donnerstag (22.07.21) wieder Maskenpflicht für die Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen ab der fünften Klasse. Das teilt das Dillinger Landratsamt mit. Der Wert muss fünf Tage lang niedriger als 25 sein, damit diese Pflicht wieder aufgehoben werden kann.

Um bei der 7-Tage-Inzidenz, die heute bei 24,9 liegt, baldmöglichst wieder zu niedrigeren Werten zu kommen, bittet Landrat Leo Schrell die Landkreisbevölkerung, von den erweiterten und nunmehr leicht zugänglichen Impfangeboten des Impfzentrums Gebrauch zu machen. So kann man sich am heutigen Mittwoch (21.07.) erstmals in einem Einkaufsmarkt impfen lassen: Besucher der Dillinger Kaufland Filiale haben dort ab 11 Uhr die Möglichkeit dazu. Für diese Impfung "to go" wird lediglich ein Lichtbildausweis benötigt.

Alle anderen Formalitäten werden laut Mitteilung des Landratsamts vom Impfteam unbürokratisch vor Ort erledigt. Zum anderen kann man sich weiterhin täglich von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr ohne vorherige Anmeldung und ohne Registrierung im Impfzentrum Wertingen impfen lassen. Zum Einsatz kommen laut Landratsamt dabei die Impfstoffe von Moderna, Biontech und Johnson& Johnson, solange der Vorrat reicht.

Mittwoch, 21.07.2021

15.18 Uhr: Zwei weitere Todesfälle in Schwaben

Die 7-Tage-Inzidenz in Schwaben liegt nach Daten des Landesamts für Gesundheit (LGL) bei 10,79. Gestern lag der Wert bei 10,63. Die Zahl der gemeldeten Fälle stieg um 13. Das Landesamt registrierte zwei weitere Todesfälle, bei denen Menschen mit oder an einer Corona-Infektion gestorben sind. Berücksichtigt sind Meldungen, die heute bis 8 Uhr beim Landesamt eingegangen sind. Die höchsten Inzidenzwerte unter den Landkreisen und kreisfreien Städten in Schwaben ermittelte das LGL erneut für den Landkreis Dillingen. Das Landesamt gibt hier einen unveränderten Wert von 25,89 an. Von 24,51 auf 22,28 gesunken ist die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg. Die niedrigsten Werte verzeichnete das LGL mit 3,54 im Landkreis Ostallgäu und mit 3,66 in der kreisfreien Stadt Lindau.

12.42 Uhr: RKI verzeichnet für Augsburg sinkende Inzidenz

In der Stadt Augsburg wurden am Montag sechs weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Das hat die Stadt heute (20.07.21) mitgeteilt. Nach Berechnungen des RKI sinkt die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Augsburg auf 16,5, am Vortag war noch ein Wert von 16,9 berechnet worden. Aktuell gelten 104 Menschen als infiziert. Den Angaben zufolge sind insgesamt 17.819 Menschen genesen, 404 Menschen sind mit oder an dem Coronavirus gestorben.

12.30 Uhr: Kinderimpfungen in Marktoberdorf und Kaufbeuren am Samstag

Die Impfzentren in Marktoberdorf und Kaufbeuren bieten am Samstag (24.07.2021) eine Impfaktion gegen das Coronavirus für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren an. Kinderärzte führen während der für 8 bis 16 Uhr geplanten Aktion eine Impfberatung durch. Eingesetzt wird der Impfstoff von Biontech. Voraussetzung für die Impfung von Minderjährigen ist die Zustimmung der Sorgeberechtigten. Termine müssen nicht vereinbart werden.

11:50 Uhr: Impfaktion an Schulen startet im Landkreis Augsburg

Im Landkreis Augsburg steuern ab heute mobile Impf-Teams Schulen im Landkreis an. Alle Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren können sich dort mit Biontech impfen lassen, sofern sie von ihren Eltern im Vorfeld angemeldet worden sind. Landrat Martin Sailer (CSU) ist von der Resonanz "positiv überrascht". Mehr als 800 Schülerinnen und Schüler seien angemeldet worden. "Sollten unter den Lehrkräften und Eltern noch kurzentschlossene Impfwillige sein, können auch diese selbstverständlich gerne unser Angebot in Anspruch nehmen", betont Sailer. "Jeder einzelne von Ihnen, der sich für die Impfung entscheidet, trägt aktiv dazu bei, dass uns die Pandemie im kommenden Herbst weniger anhaben kann."

07:30 Uhr: Sonder-Impfaktion in Senden im Landkreis Neu-Ulm

Wegen der gesunkenen Nachfrage nach Impfterminen gibt es heute in Senden im Landkreis Neu-Ulm vor "Möbel Inhofer" eine Sonder-Impfaktion. Die Aktion soll von 10 bis 14 Uhr im Impfbus, der von den Impfzentren im Landkreis betrieben wird, stattfinden. Jeder, der noch nicht geimpft ist und sich impfen lassen möchte, darf ohne Termin vorbeikommen. Auch Kinder ab 12 Jahren können theoretisch geimpft werden, dafür ist jedoch das schriftliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten notwendig. Laut Landratsamt wird es - wie im Impfzentrum - auch im Impfbus ein Aufklärungsgespräch geben, sowie eine Nachsorge mit Beobachtungszeit vor Ort.

Dienstag, 20.07.2021

14.59 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben bei 10,63

Die 7-Tage-Inzidenz in Schwaben liegt nach Daten des Landesamts für Gesundheit bei 10,63. Gestern lag der Wert bei 10,58. Die Zahl der gemeldeten Fälle stieg um zwölf. Weitere Todesfälle wurden nicht registriert. Berücksichtigt sind Meldungen, die heute bis 8 Uhr beim Landesamt eingegangen sind.

Die höchsten Inzidenzwerte unter den Landkreisen und kreisfreien Städten in Schwaben ermittelte das LGL für den Landkreis Dillingen mit 25,89. Ähnlich hoch liegt die Inzidenz mit 24,51 im Landkreis Aichach-Friedberg. Den niedrigsten Wert verzeichnete das LGL mit 2,27 in der kreisfreien Stadt Memmingen.

14.04 Uhr: Ulm feiert Schwörmontag wegen Pandemie erneut in kleinem Rahmen

Kein "Nabada", kein Volksfest, keine Partys in der Innenstadt: Wegen der Corona-Pandemie hat die Stadt Ulm den traditionellen Schwörmontag wie im Vorjahr in kleinem Rahmen gefeiert. "Es ist ein weiteres Jahr der schmerzlichen Entbehrungen, denn wir Menschen sind für Social Distancing nicht wirklich gemacht", sagte Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) in seiner Schwörrede vor rund 650 Gästen. Die Gesellschaft dürfe sich in der Pandemie aber nicht spalten lassen: "Extrempositionen bringen uns nicht weiter."

Das "Nabada", bei dem normalerweise zahllose Boote und Flöße auf der Donau fahren, fiel wie im Vorjahr aus. Für den Fluss galt am Montag ein Bade- und Bootsfahrtverbot. Um Menschenmengen und Partys zu vermeiden, wurden auch die Zugänge zur Donau gesperrt. Nach Angaben der Polizei hielten sich die Menschen an die Regeln.

11.57 Uhr: Augsburger 7-Tage-Inzidenz bei 16,9 - weniger als die Hälfte der Einwohner vollständig geimpft

Die Stadt Augsburg meldet zwei weitere Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz pro einhundert Einwohner liegt nach Berechnungen des RKI bei 16,9. Derzeit gelten in der Stadt Augsburg insgesamt 101 Menschen als infiziert. Von den insgesamt 18.321 Menschen, bei denen seit Aufzeichnungsbeginn das Coronavirus festgestellt wurde, sind inzwischen 17.816 genesen. 404 Menschen sind an oder mit Corona gestorben.

Laut der Stadt Augsburg ist weniger als die Hälfte (rund 43 Prozent) der Einwohner vollständig geimpft. Bis einschließlich Sonntag wurden insgesamt 288.962 Impfungen durchgeführt.