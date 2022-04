Corona-Ticker Schwaben: Knapp 245.000 Impfungen im Kreis AIC-FB

14.30 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Augsburg bei 717,0

Die Stadt Augburg meldet 827 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 102.118 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 97.195 Personen gelten als genesen, 4.276 sind aktuell infiziert, 647 Personen sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 717,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Dienstag, 26. April 2022

16.15 Uhr: Jetzt fast 245.000 Impfungen im LK Aichach-Friedberg

Im Landkreis Aichach-Friedberg haben seit Beginn der Corona-Impfungen Anfang 2021 insgesamt 245.000 Impfungen stattgefunden. Das hat jetzt das Landratsamt mitgeteilt. In den vergangenen vier Wochen haben sich demnach 2.558 Menschen gegen das Virus impfen lassen, darunter auch 82 Menschen aus der Ukraine. Die Mehrheit der Geimpften im Landkreis (89.728) ist bislang zwei Mal geimpft. Eine Viertimpfung haben sich bislang 2.616 Menschen geben lassen. Die Einwohnerzahl im Landkreis Aichach-Friedberg beträgt nach der letzten Erhebung 135.474.

12.00 Uhr: Inzidenz im Landkreis Dillingen höchste in Schwaben

Laut Robert-Koch-Institut ist die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen die höchste im Regierungsbezirk Schwaben. Sie liegt bei 1119,7. Die niedrigste Inzidenz im Regierungsbezirk Schwaben hat im Moment der Landkreis Günzburg mit 647,9.

Montag, 25. April 2022

8.30 Uhr: Wieder sterben 20 Menschen in Zusammenhang mit Corona

Das Robert Koch-Institut, RKI, meldet für Schwaben 20 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona. Insgesamt sind damit bislang 3.108 Menschen mit Wohnsitz in Schwaben an oder mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen in Schwaben ist laut RKI seit gestern um 2040 gestiegen. Damit steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner - und zwar auf 812.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreisvergleich hat nach wie vor Dillingen mit 1.145, die niedrigste hat laut RKI Günzburg mit 570.

Samstag, 23.4.2022

12.45 Uhr: Corona-Neuinfektionen in Schwaben steigen wieder

Das Robert Koch-Institut, RKI, meldet für Schwaben vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona und 3.811 Neuinfektionen. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz laut RKI auf 765. Den höchsten Wert im Landkreisvergleich hat zurzeit Dillingen mit einer Inzidenz von 1.169. Den niedrigsten Wert hat nach wie vor Günzburg, er liegt bei 542.

12.05 Uhr: Testzentrum in Dillingen bietet wieder Schnelltests an

Das Testzentrum des Dillinger Gesundheitsamtes in der Weberstr. 14 in Dillingen bietet wieder Antigen-Schnelltests an. Grund sind nach Angaben des Landratsamts die rückläufigen Zahlen bei PCR-Testungen.

Freitag, 22.4.2022