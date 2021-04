Corona-Ticker Schwaben: Eltern hinterfragen Selbsttests

Montag, 12. April 2021

10.30 Uhr: Gesamtelternbeirat für Grundschulen in Augsburg hinterfragt Selbsttests

Seit heute werden regelmäßig an bayerischen Schulen Coronatests durchgeführt. Für Mitglieder des Gesamtelternbeirates für Grundschulen in Augsburg wirft das aber noch Fragen auf. Sie haben deswegen einen offenen Brief geschrieben.

Die Testpflicht und die Durchführung der Selbsttests in den Klassenräumen verursache Verunsicherung und Sorge bei den Eltern um das Wohl vor allem der jüngeren Grundschulkinder, heißt es in dem Schreiben. Grundschüler seien zu klein und brauchten mehr Hilfe beim Testen und Konzepte, damit diese sich wohler und sicherer fühlen würden, sagt Sarah Lettieri vom Gesamtelternbeirat für Grundschulen in Augsburg.

Unter den Eltern gebe es auch Angst, dass sich ihre Kinder verletzen könnten. Außerdem befürchten sie eine Stigmatisierung der Kinder, wenn diese vor Mitschülern positiv getestet würden. Die Eltern wollen wissen, wie ein zuverlässiges und sicheres Testen gewährleistet werden könne. Der offene Brief ging unter anderem an die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber, den bayerischen Kultusminister Michael Piazolo und den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Antworten habe der Augsburger Gesamtelternbeirat noch nicht erhalten, sagt Sarah Lettieri.