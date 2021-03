Corona-Ticker Schwaben: Kita in Kempten geschlossen

13.40 Uhr: Osterbrunnen in Oettingen werden heuer wieder geschmückt

In Oettingen und in den Stadtteilen werden die Osterbrunnen heuer wieder geschmückt. Während einige Gemeinden in der Fränkischen Schweiz in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie darauf verzichten, halten die Oettinger an der Tradition fest. Alle 14 Brunnen werden in der Kernstadt und den Stadtteilen unter anderem mit viel Grün, Palmbuschen und Eiern geschmückt. Sie sind vom 28. März bis 11. April zu sehen.

10.34 Uhr: Kita im Kempten vorerst geschlossen

Wegen einiger Corona-Infektionen hat das zuständige Gesundheitsamt eine Kita in Kempten vorübergehend geschlossen, eine benachbarte Grundschule soll voraussichtlich für die aktuelle Woche in den Distanzunterricht wechseln. Das hat das Landratsamt Oberallgäu gestern Nachmittag mitgeteilt. In der Kemptener Grundschule auf dem Lindenberg und in der Kita St. Ulrich seien kurzfristig Reihentestungen an etwa 300 Personen geplant. Dabei handle es sich um eine Vorsichtsmaßnahme um zu erkennen, ob es bereits weitere Fälle gibt und um eine Weiterverbreitung zu verhindern, wie das Landratsamt mitteilte. Bisher gebe es nur leichte Verläufe.

10.20 Uhr: Augsburger Kulturfestival wird erneut verschoben

Die Stadt Augsburg verschiebt wegen der Corona-Pandemie das Festival lab30 in den Herbst dieses Jahres. Das Medienkunst-Festival mit Künstlern aus ganz Europa sollte jetzt Ende März stattfinden. Wegen der unsicheren Inzidenz-Entwicklung ist als neuer Termin für das Kulturlabor der 28. bis 31. Oktober geplant. Dazu müssen die Veranstalter das Programm neu planen. Bereits gekaufte Tickets werden rückerstattet, Künstler bekommen ein Ausfall-Honorar.

8.51 Uhr: Läden im Landkreis Neu-Ulm öffnen

Im Landkreis Neu-Ulm dürfen Einzelhändler ihre Geschäfte ab heute (8.3.) wieder aufmachen. Grundlage ist die Inzidenzeinstufung, die das bayerische Gesundheitsministerium am Sonntag getroffen hatte und die für eine 7-Tage-Inzidenz unter 50 neue Regelungen vorsieht. Der Inzidenzwert lag im Landkreis zuletzt bei 47,9. Einzelhändler dürfen demnach mit einer Begrenzung auf eine Person je 10 m² für die ersten 800 m² Verkaufsfläche wieder Kunden empfangen, darüber hinaus gilt eine Person je 20 m². Auch Museen, Galerien oder Gedenkstätten werden geöffnet. Kontaktfreier Sport in Gruppen ist bis zu 10 Personen erlaubt; unter freiem Himmel in Gruppen mit bis zu 20 Kindern unter 14 Jahre.

6.10 Uhr: Impfzentren in Bobingen und Kissing öffnen

Die Impfkapazitäten in Schwaben werden sukzessive ausgeweitet, wie man am Beispiel der Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg sieht. Am Montag (8.3.) soll in Bobingen das zweite Impfzentrum im Landkreis Augsburg eröffnet werden. Dort sind die letzten Umbaumaßnahmen inzwischen abgeschlossen, teilt das Landratsamt mit. Das neue Impfzentrum im Stadtzentrum von Bobingen soll zunächst an sechs Tagen pro Woche geöffnet sein. Damit könnten im Landkreis Augsburg zusätzlich maximal 1.200 weitere Corona-Schutzimpfungen pro Tag durchgeführt werden. Bürger aus dem südlichen Landkreis Augsburg haben dann einen deutlichen kürzeren Weg als zum bisher einzigen Impfzentrum des Landkreises in Gablingen. Im Landkreis Aichach-Friedberg wird am Montag ebenfalls ein zweites Impfzentrum eröffnet. In der Paartalhalle in Kissing sollen die Bürger aus dem südlichen Landkreis ihre Impfung bekommen. Das Impfzentrum in Kissing wird von der Firma Vitulus betrieben, die auch die Impfungen im Impfzentrum Dasing durchführt. Dem Landratsamt zufolge soll das Impfzentrum in Kissing ab Mittwoch (10.03.) dann voll in Betrieb gehen. Der Landkreis will auf deutlich mehr Impfungen vorbereitet sein, wenn erst einmal die Impfstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, so ein Sprecher zum BR. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg möchte man dann pro Tag bis zu 1.200 Personen impfen können, je zur Hälfte in Dasing und in Kissing.

6.20 Uhr: Schule im Schützenheim – in Altenmünster läuft der Unterricht gut

Seit zwei Wochen sind die Grundschüler in Altenmünster wieder im Präsenzunterricht – und zwar jeden Tag, anders als in vielen anderen Gemeinden und Städten, wo sie nur jeden zweiten Tag zur Schule kommen. Der Grund: Die Verantwortlichen haben sich darum gekümmert, dass die Schüler der Gemeinde nicht nur in der örtlichen Grundschule unterrichtet werden können, sondern auch im Schützenheim oder in Vereinsräumen in den Ortsteilen, wo genügend Platz vorhanden ist, um alle Abstandsregeln einzuhalten. Das entlastet die Eltern und bringt wieder eine Struktur in den Alltag der Kinder, sagt Bürgermeister Florian Mair (parteilos). Damit alle 180 Grundschüler der Gemeinde beschult werden können, hat die Gemeinde die Anfangszeiten gestaffelt und für jede Klasse einen Bus bestellt, der die Kinder vor Ort ins Vereinsheim bringt. Auch die Technik passt: Alle Ersatz-Räume sind mit Beamer und Laptop ausgestattet, damit der Unterricht ganz normal ablaufen kann. Besonders freut sich der Bürgermeister, dass nach wie vor viele Freiwillige mithelfen, als Buslotse oder als Pausenaufsicht. Einen Coronafall unter den Kindern hat es laut Gemeinde bislang nicht gegeben.

Montag, 8. März 2021