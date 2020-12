Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenzwert steigt in Hof auf 410

19.37 Uhr: Hof beschließt vorgezogene Ausgangsbeschränkungen

Die Verwirrung um das vorzeitige Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkung in der Stadt Hof hat ein Ende. Wie die Regierung von Oberfranken bestätigt, hat Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine Allgemeinverfügung erlassen, die ab morgen gelten soll. Das teilt die Stadt am Montagabend in einem Schreiben mit. Noch wenige Stunden zuvor hatte eine Sprecherin der Regierung von Oberfranken auf Nachfrage des BR erklärt, dass die Entscheidung ob der vorgezogenen Maßnahme nicht einfach sei und sie sich noch in der Abstimmung befinde. Normalerweise gelten die allgemeinen Ausgangsbeschränkungen in Bayern erst ab Mittwoch (09.12.20).

Die Stadt Hof hatte bereits am Sonntag (06.12.20) den Inzidenzwert von 300 überschritten.

16.55 Uhr: Schulen im Landkreis Wunsiedel von Corona betroffen

Weil zwei Schüler und zwei Schülerinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, befinden sich 95 Kontaktpersonen aus Schulen im Landkreis Wunsiedel in Quarantäne. Wie das Landratsamt mitteilt, sind folgende Schulen betroffen: Mittelschule Marktredwitz, Berufliches Schulzentrum Marktredwitz-Wunsiedel, Grundschule Kirchenlamitz, Grundschule Thiersheim.

15.53 Uhr: Verwirrung um Ausgangssperre für Hof

Angesichts des hohen Corona-Inzidenzwertes von 366,61, hat die Stadt Hof eigentlich eine frühere Verhängung der Ausgangssperre zwischen 21.00 und 05.00 Uhr geplant: Doch ob diese Sperre bereits tatsächlich ab Dienstagabend gilt, ist noch völlig offen. Obwohl Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) den früheren Start der Ausgangssperre bereits am Sonntag angekündigt hat, stand auch am Montagnachmittag die endgültige Entscheidung der Regierung von Oberfranken aus. "Es ist noch in der Abstimmung, es ist nicht so einfach", so ein Sprecher der Regierung von Oberfranken auf BR-Anfrage.

Ministerpräsident Söder hatte nach der Sondersitzung des Kabinetts am Sonntag angekündigt, dass in Corona-Hotspots mit Inzidenz-Werten ab 200 zusätzlichen zu den Ausgangsbeschränkungen auch noch eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21.00 und 05.00 Uhr gilt. Angesichts der noch höheren Werte in Hof, plädiert Döhla dafür, dass die nächtliche Ausgangssperre in Hof bereits ab Dienstag in Kraft treten soll.

15.25 Uhr: 195 Bayreuther Schüler und Lehrkräfte in Quarantäne

Aufgrund positiver Corona-Tests befinden sich 195 Schüler und Lehrkräfte zweier Bayreuther Gymnasien in Quarantäne. Wie das Landratsamt Bayreuth mitteilt, handelt es sich bei den betroffenen Schulen um das Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium (MWG) und das Wirtschaftswissenschaftliche Gymnasium (WWG). Während im WWG 88 Schüler und 15 Lehrkräfte vorerst zu Hause bleiben müssen, mussten sich am MWG 86 Schüler sowie sechs Lehrkräfte in Quarantäne begeben. Auslöser in beiden Fällen war jeweils ein auf Covid-19 positiv getesteter Schüler.

14.49 Uhr: LGL meldet für Oberfranken acht Todesfälle

In Oberfranken haben sich innerhalb eines Tages 205 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenzwert im Bezirk liegt nach Angaben (Stand: 07.12.20, 08.00 Uhr) des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 162,67. Der bayerische Durchschnittswert beträgt 178,59. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus ist in Oberfranken seit gestern (06.12.20) um acht Fälle auf 378 angestiegen. Bayernweit handelt es sich dabei um den zweithöchsten Wert. Nur Oberbayern und Niederbayern verzeichnen mit neun neuen Todesfällen einen stärkeren Anstieg.

Nach wie vor ist das Infektionsgeschehen in Oberfranken in der Stadt Hof mit einem Wert von mehr als 366 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche am höchsten. Der Landkreis Bamberg verzeichnet mit 84,26 den niedrigsten Inzidenzwert in Oberfranken.

12.18 Uhr: Weniger Andrang in Testzentren an tschechischer Grenze

Obwohl die wöchentliche Testpflicht für tschechische Grenzpendler seit Ende November gerichtlich gekippt ist, appelliert der Landkreis Wunsiedel an die deutschen Arbeitgeber, weiterhin wöchentlich Coronatests zu verlangen.

Dem wird zumindest teilweise nachgekommen. Allerdings ist nach Angaben der Landratsämter die Nachfrage nach Coronatests an der vorrangig für Grenzpendler gedachten Teststelle in Schirnding merklich zurückgegangen. Mögliche Gründ dafür lesen Sie in einem ausführlichen Artikel.