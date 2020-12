Corona-Ticker Oberfranken: LGL meldet acht Todesfälle

14.49 Uhr: LGL meldet für Oberfranken acht Todesfälle

In Oberfranken haben sich innerhalb eines Tages 205 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenzwert im Bezirk liegt nach Angaben (Stand: 07.12.20, 08.00 Uhr) des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 162,67. Der bayerische Durchschnittswert beträgt 178,59. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus ist in Oberfranken seit gestern (06.12.20) um acht Fälle auf 378 angestiegen. Bayernweit handelt es sich dabei um den zweithöchsten Wert. Nur Oberbayern und Niederbayern verzeichnen mit neun neuen Todesfällen einen stärkeren Anstieg.

Nach wie vor ist das Infektionsgeschehen in Oberfranken in der Stadt Hof mit einem Wert von mehr als 366 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche am höchsten. Der Landkreis Bamberg verzeichnet mit 84,26 den niedrigsten Inzidenzwert in Oberfranken.

12.18 Uhr: Weniger Andrang in Testzentren an tschechischer Grenze

Obwohl die wöchentliche Testpflicht für tschechische Grenzpendler seit Ende November gerichtlich gekippt ist, appelliert der Landkreis Wunsiedel an die deutschen Arbeitgeber, weiterhin wöchentlich Coronatests zu verlangen.

Dem wird zumindest teilweise nachgekommen. Allerdings ist nach Angaben der Landratsämter die Nachfrage nach Coronatests an der vorrangig für Grenzpendler gedachten Teststelle in Schirnding merklich zurückgegangen. Mögliche Gründ dafür lesen Sie in einem ausführlichen Artikel.