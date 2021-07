Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenz unter Bayern-Durchschnitt

15.21 Uhr: Sonderimpfaktion am Samstag in Kulmbach

Wer sich impfen lassen möchte, der hat am kommenden Samstag in Kulmbach die Möglichkeit dazu. Von 8 bis 12 Uhr bietet die Stadt am EKU-Platz die Corona-Schutzimpfung an. Ein Termin ist nicht nötig, lediglich die Registrierung beim Impfzentrum. Verimpft wird der Impfstoff Biontech, der ab dem zwölften Lebensjahr zugelassen ist . Ein digitaler Impfnachweis über die Impfung wird vor Ort ausgestellt. Man haben nun genügend Impfstoff, auch in den Hausarztpraxen, um alle Impfwilligen zu versorgen, so der Leiter des Kulmbacher Krisenstabs Oliver Hempfling. "Wir sollten die Zeit nutzen, um einen Delta-Herbst und damit verbundene erneute Einschränkungen zu verhindern. Wenn die Impfbereitschaft erst bei steigenden Zahlen wieder steigt, ist es womöglich zu spät", so Hempfling weiter.

14.48 Uhr: Inzidenz in Oberfranken am zweitniedrigsten in Bayern

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen hat in Oberfranken seit gestern einen neuen Corona-Fall registriert. Es ist der geringste Anstieg von Neuinfektionen in allen bayerischen Regierungsbezirken. Den größten Anstieg verzeichnet Mittelfranken mit 17 zusätzlichen Corona-Infektionen. Insgesamt meldet das LGL für Oberfranken heute (05.07.21, Stand 8.00 Uhr) 56.486 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Oberfranken bei 3,0. Es ist der zweitniedrigste Wert in Bayern. Niederbayern hat mit 2,01 eine noch geringere Inzidenz. Den höchsten Wert verzeichnet Mittelfranken mit einer Inzidenz von 6,87. Der Durchschnittswert in Bayern liegt bei 5,6.

Die höchste Inzidenz in Oberfranken weist der Landkreis Bamberg mit einem Wert von 6,12 auf. Null-Inzidenzen verzeichnen die Stadt Hof und die beiden Landkreise Kulmbach und Wunsiedel.

Seit gestern starb in Oberfranken kein Mensch im Zusammenhang mit dem Virus. Insgesamt liegt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie in Oberfranken bei 1.660.

10.02 Uhr: Rosenberg-Festspiele in Kronach gehen in die Verlängerung

Nach der coronabedingten Zwangspause ist der Andrang bei den Rosenburg-Festspielen in diesem Jahr so hoch, dass die Veranstaltung verlängert wird. Da alle Termine auf der Festung Rosenberg bereits ausverkauft sind, werde es im August eine Zusatzwoche mit Aufführungen aller drei Stücken geben, heißt es in einer Mitteilung des Tourismus- und Veranstaltungsbetriebs der Stadt Kronach.

Weitere Details zu Terminen und Infos zur Verfügbarkeit der Karten finden gibt es hier.

8.47 Uhr: Drei Städte und Landkreise mit "Nuller-Inzidenz"

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Stadt und Landkreis Kulmbach liegt wieder bei Null. Das teilte das Landratsamt mit. Es seien keine neuen Infektionsfälle am Wochenende aufgetreten.

Mitte März handelte es sich bei dem Inzidenzwert in Kulmbach um das deutschlandweit zweithöchste Infektionsgeschehen.

Auch der Inzidenzwert in der Stadt Hof und im Landkreis Wunsiedel liegt bei Null.