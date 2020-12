Corona: München überschreitet 300er-Marke bei Inzidenzwert

Fünf weitere Todesfälle

Seit Samstag sind nach Stadt-Angaben 604 Neuinfektionen dazu gekommen, fünf Menschen starben mit oder an dem Coronavirus. München ist damit unter den Städten und Landkreisen im Bezirk Oberbayern weiterhin die Stadt mit dem höchsten 7-Tage-Inzidenzwert.

In München gelten weiterhin die Regelungen über das Maskentragen in der Innenstadt und die allgemeinen Schutzrichtlinien, die am 16. Dezember in Kraft getreten sind.