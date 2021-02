Corona auf hoher See: Die Regeln auf einem Marine-Schiff

Hand aufs Herz: Die Corona-Regeln einzuhalten, fällt uns allen schwer. An Land gibt es noch genügend Platz, um sich nicht zu nah zu begegnen. Aber wie soll das bitte auf einem Schiff funktionieren? Die Fregatte Bayern ist seit zwei Wochen im hohen Norden vor der Küste Norwegens unterwegs. Gut 200 Männer und Frauen sind an Bord. Besatzung und Schiff trainieren verschiedene Einsätze. Klare Regeln und feste Abläufe sind an Bord angesagt. In Zeiten von Corona sind sie besonders wichtig.

Kommandant der Fregatte Bayern: "Corona-Gefahr immer im Hinterkopf"

Die Besatzung der Fregatte Bayern versucht sich soweit es geht gegen das COVID-19-Virus zu schützen. Jeden Tag wird das Kriegsschiff komplett gereinigt. Hier an Bord herrscht – wie beim Militär üblich – ein scharfer Ton. „Wenn wir sagen, es wird hier Maske getragen, dann wird Maske getragen. Dann fragt keiner.“, sagt Fregattenkapitän Tilo Kalski.

Eine Ärztin an Bord kann mit einem PCR-Gerät Corona-Tests durchführen. „Wenn hier jemand hustet und niest, kann der direkt an Bord getestet werden.“, so Kalski. Außerdem sind alle Besatzungsmitglieder gesundheitlich vorgeprüft, es gibt keine Risikopatienten. „Aber das ist ja logisch, sonst dürften die gar nicht an Bord. Trotzdem ist Corona für uns sicherlich eine Gefahr, die man immer im Hinterkopf hat.“

Größtes Problem ist Abstand halten in Kammern und beim Essen

Auch wenn der Admiralarzt Stephan Apel alle Marineangehörigen gemahnt hat, alle Corona-Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, ist das in der Realität an Bord schwer umzusetzen. Abstand halten in den engen Wohn- und Schlafkammern mit zehn Leuten ist fast unmöglich. Die Bäder werden teilweise von 15 Crewmitgliedern genutzt. Auch bei den gemeinsamen Arbeiten an oder unter Deck ist es schwierig, zumal bei starkem Wind einem die Masken um die Ohren fliegen, wie Kommandant Kalski berichtet.

Problematisch wird es auch bei den Mahlzeiten in den sogenannten Messen des Schiffes, also in den Essensräumen. „Wir schaffen es nicht, die Leute so aufzuteilen, dass wir genügend Abstand einhalten können. Wenn wir die Mahlzeiten noch weiter strecken, wären wir den ganzen Tag nur mit der Essenseinnahme beschäftigt, weil wir so viele sind und die Räume so klein sind.“, erklärt Kommandant Tilo Kalski das Problem.

Viel Gegenverkehr in den engen Gängen

Die engen Gänge auf der Fregatte Bayern verschärfen das Problem mit dem Abstand halten. Gerade nach Besprechungen oder Ansagen mit der ganzen Besatzung staut es sich dort. „Eigentlich passt man da noch nicht mal zu zweit durch, also muss jeder einzeln durchgehen. Wenn dann Gegenverkehr kommt, wird es schwierig. Es kann schon sein, dass 70 Leute auf einmal durch den Gang kommen wollen.“, berichtet Kapitänleutnant Ulrike Boelke-Dörr.