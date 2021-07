Chemie-Unfall bei Alcon in Großwallstadt

Bei der Firma Alcon in Großwallstadt ist am Dienstagmorgen der Austritt von Säure gemeldet worden. Die Feuerwehr wurde umgehend alarmiert, ebenso die Rettungskräfte. Dem Einsatzleiter zufolge mussten 15 Personen von Notärzten versorgt werden, zwei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden vorsorglich alarmierten Rettungshubschrauber kamen nicht zum Einsatz.

Keine Gefährdung von Bevölkerung und Umwelt

Der Unfall ereignete sich in einem Nebengebäude der Firma Alcon. Die Säure ist offenbar nicht nach außen gedrungen. Laut Werkleiter Norbert Dörr sind nur geringe Mengen davon ausgetreten. Die Bevölkerung und auch die Umwelt sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. In dem Werk werden Kontaktlinsen hergestellt.

Die Feuerwehr hat die ausgetretene Säure mit einem speziellen Bindemittel abgebunden. Aktuell reinigen Feuerwehr und Personal den Raum, damit er vom Betriebspersonal wieder ohne Sonderschutzmaßnahmen betreten werden kann.