Bayerischer Wald: Drei Leichtverletzte nach Feuer in Hotelanlage

Im Urlaubsort Spiegelau im Bayerischen Wald ist am Freitagabend der Anbau eines Hotels in Brand geraten. Das gesamte Hotel im Ortsteil Palmberg musste evakuiert werden. Drei Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Hotelchef entdeckt den Brand

Der Betreiber des Hotels im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau hatte den Brand gegen 20.30 Uhr bemerkt, berichtete die Polizeiinspektion Grafenau am Samstag. Er verständigte den Notruf. Feuerwehren aus Spiegelau, Klingenbrunn, Oberkreuzberg und Riedlhütte rückten an.

Feuerwehr evakuiert Hotel

Im Hotel befanden sich 46 Gäste und einige Mitarbeitende, so die Polizei. Sie wurden von Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht. Durch den Rauch wurden eine Angestellte des Hotels, sowie zwei Gäste leicht verletzt. Die Angestellte kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, die Hotelgäste wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Sechsstelliger Sachschaden entstanden

Ein Übergreifen der Flammen auf das Hotel konnte laut Polizei verhindert werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen übernahm die Polizeiinspektion Grafenau.

Mit Informationen der dpa