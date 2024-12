Ungewöhnliche Wetterlage: Feinstaubwerte in Bayern erhöht

Die Feinstaubwerte sind in vielen Teilen Bayerns derzeit erhöht. Das liegt an der augenblicklichen Inversionswetterlage – das bedeutet, dass ausnahmsweise die oberen Luftschichten wärmer sind als die unteren. Darum war es am Samstag in den Bergen teilweise bis zu elf Grad warm, wohingegen es in Niederungen und Flusstälern Minusgrade hatte. Die Folge: Es gibt keinen Austausch zwischen den Luftschichten und der Feinstaub hängt wie unter einer Glocke in den unteren Luftschichten fest.

Erhöhte Feinstaubwerte an mehreren Orten in Bayern

Das gilt vor allem für die Niederungen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Das bedeutet an vielen Orten schlechte Luft. Besonders betroffen ist die südliche Hälfte Deutschlands. In Kempten im Allgäu etwa wurden am Samstagfrüh 35 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen – der Grenzwert liegt bei 25 Mikrogramm. Erhöhte Werte gab es auch in Teilen von München, Würzburg, Bamberg und Passau, sowie in Burghausen, Trostberg, Oettingen und Ansbach. Das zeigen Daten des Umweltbundesamtes (externer Link).

Das Umweltbundesamt empfiehlt dort empfindlichen Menschen, Anstrengungen im Freien zu vermeiden. Für den Feinstaub sind unter anderem Abgase von Autos, Heizkraftwerken und Kaminöfen verantwortlich.

Feinstaub sitzt wie unter einer Glocke

Die Inversionswetterlage soll laut DWD noch bis zum Silvestertag anhalten. Das bedeutet, dass die Feinstaubwerte durch das Feuerwerk noch einmal steigen werden. Der Bund Naturschutz ruft deshalb dazu auf, auf das Feuerwerk zu verzichten. Erst nach dem Jahreswechsel soll es im südlichen Deutschland windig oder gar stürmisch werden, so der DWD.

Das Silvesterfeuerwerk pumpt jedes Jahr tonnenweise Feinstaub in die Luft, was laut Umweltbundesamt etwa ein Prozent des Jahresausstoßes ausmacht. Vielerorts bedeutet das an diesem Tag so schlechte Luft wie sonst das ganze Jahr nicht.

Feinstaub: Belastung für die Gesundheit

Feinstaub belastet die Gesundheit. Bei gesunden Menschen beeinträchtigt das zunächst vorübergehend die Atemwege, Asthmatiker brauchen mehr Medikamente und manche Menschen entwickeln wegen Feinstaub Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Probleme oder sogar Lungenkrebs.

Wetteraussichten bis Dienstag

Nach einer frostigen Nacht ist es in Bayern am Sonntag teils länger neblig-trüb, teils auch sonnig. In Franken nimmt nachmittags die Bewölkung zu. Am Montag scheint die Sonne fast ausschließlich am Alpenrand, sonst liegt Bayern meist unter einer dichten Wolken- oder Nebeldecke.

Auch an Silvester ist es teils bewölkt oder trüb, teils freundlich und die Sonne zeigt sich wieder am ehesten in den Alpen. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu minus acht Grad ab, die Tageshöchstwerte liegen zwischen minus zwei und acht Grad.

Mit Informationen von dpa