Ein Wirtshaus ohne Alkohol – Wie läuft es nach einem Jahr?

Auf den ersten Blick wirkt die Gaststätte von Kerstin Gößl und Vladimir Kloz wie jede andere auch. Doch in der Wirtschaft "Zur Sägemühle" in Großenohe im Landkreis Forchheim gibt es seit einem Jahr keinen Alkohol. Die beiden sind die ersten Wirte in Bayern, die sich das getraut haben. "Die haben uns schon die Insolvenz ans Bein gebunden", erinnert sich Kerstin Gößl zurück. In den Kommentaren in den Sozialen Netzwerken war von "Bevormundung" und "Diktatur" zu lesen.

Vom Traum zum Albtraum

Doch die beiden Wirte haben weitergemacht – aller Kritik zum Trotz. Für Vladimir Kloz ist die Gaststätte ohne Alkohol die letzte Chance. Denn hinter der Idee steckt eine traurige Geschichte. Bereits 2017 eröffnet das Paar ein Café in Ebermannstadt. In der fränkischen Kleinstadt wollen sie ihren Traum als Wirte verwirklichen. Doch dann kommt der Absturz.

Wegen Geldsorgen und Stress trinkt Vladimir Kloz mehr und mehr, wird cholerisch und aggressiv. "So viele Freunde haben zu mir gesagt: 'Was willst du mit dem Säufer?'", erzählt Kerstin Gößl unter Tränen. Doch sie hält zu ihrem Mann. Zuletzt trinkt Vladimir Kloz jeden Tag 15 Flaschen Bier. Sein Körper streikt. Endlich sucht er sich Hilfe und macht einen Entzug.

Im Video die ganze Reportage: Nüchtern in der Kneipe: Ein Wirtshaus ohne Alkohol