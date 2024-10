CDU-Bundesvize hält Söders Absage an Schwarz-Grün für Fehler

Eins wurde bei Markus Söders Rede auf dem CSU-Parteitag in Augsburg am Wochenende klar: Von einer Zusammenarbeit mit den Grünen möchte der CSU-Chef ganz sicher nichts wissen – und sperrt sich schon jetzt gegen eine Koalition nach der Bundestagswahl. Oder in Söders eigenen Worten: "Deswegen sage ich aus voller Überzeugung: Nein zu Schwarz-Grün für die CSU, liebe Freundinnen und Freunde!"

Schwarz-Grün: Im Norden und Westen klappt's

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien kann Söders Leidenschaft für dieses Veto im Interview mit dem BR-Politikmagazin "Kontrovers" nicht teilen. Die CDU-Politikerin ist Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und somit im Kabinett von Daniel Günther (ebenfalls CDU). Seit zwei Jahren regiert in Schleswig-Holstein die CDU mit den Grünen. Und das funktioniert laut Prien gut.

Mit dieser Koalition habe die CDU in Schleswig-Holstein bei der Wahl das beste Ergebnis "seit Jahrzehnten" erhalten und auch die Umfragen in Nordrhein-Westfalen, wo ebenfalls Schwarz-Grün regiert, sprechen laut Prien eine eindeutige Sprache: "Insofern kann ich für die Landesebene sagen, dass es ein erfolgreiches Rezept ist."