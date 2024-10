Söder rechnet mit den Grünen ab: "Der Süden vergisst nicht"

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und fortgeschrieben.

Zum Auftakt des zweitägigen CSU-Parteitags hat der CSU-Vorsitzende Markus Söder die jüngste Debatte über Schwarz-Grün für beendet erklärt. Schwarz-Grün würde die Union "deutlich unter 30 Prozent bringen", betonte Söder in seiner Grundsatzrede in Augsburg. Die Grünen seien keine Partei der Mitte, sondern "sind und bleiben Linke und bleiben Ideologen". Sie seien die "eigentlichen Täter in der Ampel" gewesen, hätten den Regierungstest nicht bestanden und seien gegen Bayern.

Es seien die Grünen gewesen, die das Ziel gehabt hätten, mit einer "superfiesen Nummer" bei der Änderung des Wahlrechts die CSU "zu killen". Bayern werde von der Ampel-Regierung systematisch benachteiligt. "Der Süden vergisst nicht!", betonte Söder. CSU-Vize Manfred Weber hatte zuvor mehrfach dafür plädiert, auch die Option Schwarz-Grün offenzuhalten.

Attacke auf Baerbock und Habeck

Annalena Baerbock (Grüne) wirkt laut Söder nicht wie eine Außenministerin, sondern eher wie eine Aktivistin einer Nichtregierungsorganisation. Baerbock belehre alle, nerve die Welt und schade Deutschland. Nötig sei eine "kluge Außenpolitik und eine andere Außenministerin". Robert Habeck sei der "schlechteste Wirtschaftsminister, den Deutschland je hatte". Habeck habe das Land in Richtung Abgrund gebracht, er sei das "nette Gesicht" der Krise.

"Natürlich reden wir mit allen. Aber koalieren ist was anderes", rief Söder. Nicht die CSU und ihre Attacken seien schuld daran, dass keiner die Grünen möge. "Das haben sie sich selber eingebrockt." Da helfe es auch nicht, "wenn mancher Unionsgrande ihnen ständig das Händchen hält". Die Grünen seien zwar ein wichtiger Bestandteil der Demokratie in der Opposition, "aber nicht für die Regierung".

Söder: Neuwahlen sofort!

Der Ampel-Regierung insgesamt warf der CSU-Chef vor, sie trage die Verantwortung für den Niedergang in Deutschland. "Es ist Zeit für den Wandel, es ist Zeit für die Wende, es ist Zeit für die Union." Er betonte: "Ehrlich wären Neuwahlen sofort!"

CSU-Generalsekretär Martin Huber bezeichnete bei der Eröffnung den Parteitag als "Auftakt zum Bundestagswahlkampf". Die CSU sende aus Augsburg ein starkes Signal: "Es wird Zeit, die Ampel abzulösen." Denn die Ampel packe drängende Themen nicht an und nehme die Sorgen der Menschen nicht ernst. "Die Ränder erstarken, und das Vertrauen in die Demokratie schrumpft." Nötig sei ein Politikwechsel. "Wir brauchen eine Politik wie in Bayern."