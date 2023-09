Bürger-Aktie unterstützt nachhaltige Projekte in Franken

Im Jahr 2018 entstand auf einem leerstehenden Bauernhof in Stein bei Eckersdorf im Landkreis Bayreuth eine solidarische Landwirtschaft (SoLaWi), der "Freigarten Stein". Auf einem Hektar Fläche baut der heute 39-jährige Landwirt Florian Blank mit einigen Mitstreitern oder "Ernteteilern" verschiedene Gemüsesorten an. Abnehmer sind 60 Familien aus der Region, die im Vorfeld mitbestimmen dürfen, was angebaut wird. Für eine monatliche Beteiligung bekommen sie wöchentlich einen Teil der Ernte.

Finanzielle Unterstützung fürs Gewächshaus

Kernstück des Freigartens Stein ist ein Folientunnel. Unter der durchsichtigen Folie produzieren die Landwirte aktuell fast ein Drittel ihrer Gesamternte. Rund 20.000 Euro hat das Gewächshaus gekostet. Eine Summe, die die "Freigärtner" alleine nicht hätten aufbringen können. Bei der Finanzierung haben sie deshalb Unterstützung von der "Regionalwert AG Franken" bekommen. Deren Mitglieder konnte Freigärtner Blank von der Sinnhaftigkeit der Solawi und des Folientunnels überzeugen. Ein Glück, denn für Initiativen wie den "Freigarten Stein" sei es nicht einfach, an Kredite zu kommen, betont Blank. Vor allem, wenn der Erfolg der Unternehmung anfangs nicht ganz sicher ist. Im Fall des Folientunnels sieht die Vereinbarung vor, dass die Freigärtner ihn mit einer monatlichen Rate über fünf Jahre hinweg von der AG mieten. Am Ende der Laufzeit können sie den Tunnel übernehmen.

Bürger-Aktie für 500 Euro

Die Regionalwert AG Franken definiert sich selbst als eine Bürger-Aktiengesellschaft mit sozialer, ökologischer und regionaler Ausrichtung. Sie unterstützt nachhaltige Landwirtschafts-Projekte wie den "Freigarten Stein" oder nachhaltige, regionale Start-Up-Unternehmen, die finanzielle Mittel benötigen. Auch ein Bäcker, der einen neuen Ofen braucht, könne von der Regionalwert AG Franken unterstützt werden, betont Vorstand Dietrich Pax.

Geld generiert die Regionalwert AG durch den Verkauf von Bürger-Aktien. 500 Euro kostet ein solches Papier. 100 Euro kommen als Bearbeitungsgebühr obendrauf. Dietrich Pax erklärt, das Kapital werde innerhalb einer Region eingesammelt, um sinnvolle Projekte entlang der Wertschöpfungskette realisieren zu können. Aktuell unterstütze die Regionalwert AG Franken fünf Projekte. Sie verfüge über finanzielle Mittel in Höhe von rund 300.000 Euro. Der Plan sei, so Pax, durch Aktienverkäufe weitere 800.000 Euro einzusammeln.

Aktionäre aus Überzeugung

Zu den Aktionären der Regionalwert AG Franken gehören Unternehmen wie die Lammsbräu aus Neumarkt, aber auch viele Privatpersonen. Eine von ihnen ist Christiane Odewald aus Bayreuth. Sie hat gleich mehrere Bürger-Aktien gekauft, denn sie betrachtet das Geld als sinnvoll investiert. Sie sagt, ihre Dividende, also ihr Gewinn durch die Aktie, sei, dass sie Betriebe in der Region unterstütze, die hier gesunde und biologische Nahrungsmittel herstellen würden. Davon könne sie als Verbraucherin am Ende profitieren, denn sie erhalte Lebensmittel, die ressourcenschonend und nachhaltig produziert würden.

Nichts für Spekulanten

Bei der Verbraucherzentrale Bayern sieht man Ideen wie die Regionalwert AG Franken durchaus als sinnvoll an. Doch sei eine Investition in solche Bürger-Aktien nur für Menschen geeignet, die das Geld dafür auch entbehren könnten. Die Bürgeraktien der Regionalwert AG seien keine Möglichkeit, Vermögen zu vermehren und damit Gewinne zu erzielen, so Susanne Götz von der Verbraucherzentrale Bayern.

Das unterstreicht auch Dietrich Pax: Aktuell sei die AG noch im Aufbau. Er hoffe jedoch, in wenigen Jahren zumindest eine kleine Dividende von maximal ein Prozent an die Aktionäre ausschütten zu können. Er wisse aber von der Regionalwert AG in Deutschland, dass die meisten Aktionäre die Ausschüttung sofort wieder in die AG investieren würden.

Partnerschaft ermöglicht große Pläne

Freigärtner Florian Blank ist auf jeden Fall froh, die Regionalwert AG Franken als Partner an der Seite seines solidarischen Landwirtschafts-Projekts zu wissen. In den kommenden Jahren wollen die Freigärtner den landwirtschaftlichen Betrieb in Stein weiter ausbauen, neue Ackerflächen, aber auch Scheunen und ein Seminarzentrum errichten. Auch dafür hoffen sie auf die Unterstützung der Regionalwert AG Franken.