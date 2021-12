BRK-Präsident Theo Zellner scheidet nach acht Jahren aus

Theo Zellner wechselte 2013 ins höchste Ehrenamt beim BRK, nachdem er zuvor bereits Bürgermeister von Bad Kötzting, Landrat in Cham, Präsident des Bayerischen Landkreistages und schließlich Präsident des Sparkassenverbandes Bayern war.

In seine Amtszeit beim BRK fielen mit der großen Fluchtbewegung 2015 sowie mehreren Hochwassern einige Großereignisse. Kritik erntete Zellner Ende 2015, als er im Zuge der großen Fluchtbewegungen ein Kontingent für Geflüchtete gefordert hatte.

"Krisenfall ist Tagesgeschäft geworden"

Zuletzt machte außerdem die Corona-Pandemie den vollen Einsatz des Roten Kreuzes erforderlich. Viele der ehren- und hauptamtlichen BRK-Mitarbeiter seien aktuell an ihrer Belastungsgrenze, sagte Zellner am Mittwoch in der Abendschau im BR Fernsehen.

"Es ist unglaublich, was geleistet wird in den Einrichtungen und Rettungsdiensten. So etwas war noch nie da." BRK-Präsident Theo Zellner

Zum dritten Mal habe er kürzlich den verbandsinternen Krisenfall ausrufen müssen, so Zellner weiter. "Und dieser Krisenfall ist im Grunde genommen Tagesgeschäft geworden. Das ist ungewöhnlich und nicht mehr normal." Deswegen müsse seiner Meinung nach mehr geimpft werden: "Impfen ist Bürgerpflicht."

Zellner bleibt Kreisvorsitzender

Bei der BRK-Landesversammlung am Samstag soll bereits der Nachfolger von Theo Zellner gewählt werden. Zur Wahl steht neben der Allgäuerin Angelika Schorer, Landtagsabgeordnete der CSU, auch der parteilose Holger Krems, der frühere Landesvorsitzende des Jugendrotkreuzes. Die Auszählung der Stimmen soll frühestens am Sonntag abgeschlossen sein. Ganz von der Bildfläche wird Theo Zellner allerdings nicht verschwinden. Als Kreisvorsitzender in seinem Heimatlandkreis Cham will der 72-Jährige dem BRK weiter erhalten bleiben