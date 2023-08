Brandstiftung? 20 Autos in Passau ausgebrannt

In Passau sind in der Nacht auf Donnerstag 20 Pkw auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in Grubweg ausgebrannt. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz

Autos brannten anscheinend fast gleichzeitig

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern auf BR-Anfrage mitteilt, hatten mehrere Autofahrer auf der B12 gegen 2.30 Uhr die Flammen entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Mit zahlreichen Einsatzkräften war die Feuerwehr rund eine Stunde beschäftigt, alle Fahrzeuge zu löschen.

Die 20 Fahrzeuge haben anscheinend fast gleichzeitigt gebrannt. Die Kriminalpolizei ermittelt, aktuell kann noch nicht gesagt werden, ob es sich um Brandstiftung handelt oder ob ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hat.

B12 mehrere Stunden gesperrt

Das angrenzende Gebäude wurde leicht beschädigt, Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 60.000 Euro – bei den Fahrzeugen handelte es sich wohl um ältere Modelle. Die B12 war insgesamt fast drei Stunden gesperrt.