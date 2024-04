Brandserie in Augsburg – psychiatrisches Gutachten geplant

Innerhalb kurzer Zeit sind am Freitag vor einer Woche (19.04.24) mehrere Feuer in der Augsburger Innenstadt ausgebrochen. In der Galeria-Filiale in der Bürgermeister-Fischer-Straße und in weiteren Geschäften mussten Brände gelöscht werden. Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus. Dass auch das Personal in den Geschäften schnell reagierte, half Schlimmeres zu verhindern. Eine 43 Jahre alte Tatverdächtige aus dem Raum Augsburg wurde um die Mittagszeit in einem Kaufhaus in der Bahnhofstraße festgenommen.

Psychiatrisches Gutachten zur Tatverdächtigen angekündigt

Wie der Anwalt der Frau mitteilte, soll jetzt mit Hilfe eines psychiatrischen Gutachtens geklärt werden, ob die Frau wegen der Vorwürfe in Untersuchungshaft bleibt oder ob sie in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden muss. Bei ihrer Festnahme soll sie apathisch gewirkt haben.

Ermittlungen zur Brandserie gehen weiter

Unklar ist weiterhin das Motiv für die Brandserie. Die Polizei ermittelt nach wie vor wegen versuchter schwerer Brandstiftung.