BR24live, 20.15 Uhr: Münchner Runde - Koalitions-Poker in Berlin

In der Union rumort es

Bei einem der beiden möglichen Partner hingegen rumort es noch gewaltig: Die Union bemüht sich um Zusammenhalt. Während Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet sich möglichst schnell in eine Jamaika-Koalition retten möchte, tritt CSU-Chef Markus Söder auf die Bremse. "Eine Koalition um jeden Preis" schließt er deutlich aus.

Die SPD schließt im Augenblick nur die Große Koalition mit einer "kaputten Union" aus, wie SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil noch am Wahlabend klargemacht hat. Allerdings möchte sich die FDP am Samstag als erstes mit der Union treffen, am Sonntagnachmittag dann mit dem SPD-Sondierungsteam.

Grüne Spitze zeigt sich offen

Die Grünen wiederum haben für Sonntagabend als erstes ein Treffen mit der SPD vereinbart. Die erste Annäherung an die Union soll in der Woche darauf erfolgen. Die Parteispitze zeigt sich sowohl für eine Koalition mit der SPD als auch mit der Union gleichermaßen offen. Allerdings kommen hier erste Zwischenrufe von der Basis. "Eine Jamaika-Koalition mit der Union würde die Grüne Jugend nicht mitmachen", verkündet ihr Bundessprecher Georg Kurz in der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Für den Beziehungs-Status für eine Ampel oder Jamaika heißt es im Moment also noch: Es ist kompliziert.

Die Gäste in der Münchner Runde

