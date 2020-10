BR-BayernTrend - Oktober 2020

Auch rückblickend beurteilen viele Wahlberechtigte (75 Prozent) die bisherige Corona-Politik in Bayern seit dem Ausbruch der Pandemie alles in allem als angemessen. Als übertrieben bewerten sie 17 Prozent, und 7 Prozent hätten sich rückblickend weitergehende Maßnahmen gewünscht. Insgesamt stößt die Corona-Politik des Freistaats in fast allen Wählerlagern auf Zustimmung. Allein in den Reihen der AfD überwiegt die Kritik am Krisenmanagement der Staatsregierung beziehungsweise an der Ausrichtung der bayerischen Corona-Politik deutlich.