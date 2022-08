"Best of Gold": Das sind die zehn besten fränkischen Weine

Es ist so etwas wie die Verleihung der Oscars für den fränkischen Weinbau. Einmal jährlich vergibt der Fränkische Weinbauverband den Titel "Best of Gold". 370 Weine aus 80 Weingütern standen 2022 zur Auswahl. Sie alle wurden "blind" verkostet. Die Mitglieder der Jury konnten also beim Probieren die Etiketten nicht sehen. Nun stehen die Sieger fest. Wieder einmal gibt es ein paar Überraschungen.

Weingüter erstmals bei "Best of Gold" ausgezeichnet

Zum ersten Mal ging einer der Titel etwa an den Winzerhof Kieselsmühle in Dettelbach (Landkreis Kitzingen). Petra und Werner Schmitt führen ihr Weingut gemeinsam mit Tochter Anna-Lena im Nebenerwerb. "Da ist man einfach stolz, weil das Werk, das man macht, gewürdigt wird", sagt Petra Schmitt. Ausgezeichnet wurde ihr 2021er Riesling Spätlese von der Dettelbacher Sonnenleite. Der Riesling setzte sich unter den Weißweinen in der Kategorie "Frucht" durch.

Erstmals unter den Preisträgern ist auch das Weingut Hofmann aus Ipsheim (Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim). Das Weingut gewann mit einem Cabernet Sauvignon aus dem Jahr 2018, eine Rotweinsorte. "Eigentlich haben wir gar nicht mehr damit gerechnet", sagt Stefanie Weid, die den Titel stellvertretend für ihren Bruder entgegennahm. Der war just an diesem Tag verreist. Die Info, dass sie unter den Siegern sind, erhalten die Weingüter erst am späten Nachmittag. Noch am gleichen Abend findet die Verleihung statt.

Winzer wiederholt bei Prämierung erfolgreich

Für andere Weingüter sind die Preisverleihungen des Weinbauverbands bereits "Routine". Unter den Prämierten befindet sich 2022 zum Beispiel das Weingut Horst Sauer aus Escherndorf (Landkreis Kitzingen), eines der bekanntesten entlang der Mainschleife. Auch das Weingut Höfling aus Eußenheim (Landkreis Main-Spessart) ist bereits zum fünften Mal unter den Preisträgern.

Wieder andere konnten ihren Erfolg bei der letzten Vergabe dieses Mal bestätigen. Zum zweiten Mal in Folge hat der Verband das Weingut Josef Walter aus Bürgstadt (Landkreis Miltenberg) ausgezeichnet – für einen Frühburgunder aus dem Jahr 2016. Auch das Weingut Geßner aus Garstadt (Landkreis Schweinfurt) war nun bereits zum zweiten Mal unter den Preisträgern. "Der Wein stammt aus einer Lage, die hat man vor 20 Jahren nicht mal mit der Kneifzange anfassen wollen", sagte Winzer Marco Gessner über den Silvaner, mit dem er und sein Vater erfolgreich waren.