Bernhard Kühlewein – ein Maler, kein Künstler

Bunte Bilder vor bunter Tapete

Bilder vor einer weißen Wand könne er sich überhaupt nicht vorstellen, erklärt er. Die Tapete hingegen gebe dem Raum eine besondere Schönheit. "Wenn meine Bilder gut sind, müssen sie dagegen ankommen", so Kühlewein. Zum Arbeiten zieht er sich allerdings lieber in das benachbarte Atelier zurück. Einen Ort, an den er niemanden lässt, nicht einmal seine Frau. "Es ist gewissermaßen mein Herzenskämmerlein. Ein Besuch würde mich beunruhigen", erklärt er. Denn es stünden dort viele unfertige Bilder und Farbmischungen herum, die keinen Menschen was angingen.

Kunst ist ein unvorstellbares Geheimnis

Teilweise über mehrere Jahre malt er an ein- und demselben Bild. Grenzen in seinen Bildern kennt er nicht. Auf einen Stil will er sich nicht festlegen. Dennoch lassen sich gewisse Gemeinsamkeiten erkennen: Viele seiner Werke spielen mit klaren Konturen, mit leuchtenden Farben, verfremden Alltagsszenen oder Landschaften. Auch Linien haben es ihm angetan. Über sich selbst sagt er: "Ich bin kein Künstler, ich bin Maler." Denn Kunst sei für ihn "ein unvorstellbares Geheimnis, ein Blick in eine Welt, die ich im Alltag nicht finde." Aber ob Künstler oder nicht, die Malerei bedeutet ihm alles. "Es ist mein Leben", sagt der 85-Jährige. Entsprechend wolle er sich noch lange nicht zur Ruhe setzen, sondern so lange weitermalen, solange es körperlich und geistig möglich ist. "Damit bin ich dann zufrieden", so Kühlewein.

Vermächtnis an die Museen der Stadt Landshut

Aber auch über die weitere Zukunft hat er bereits nachgedacht und über die letzten Jahre fast alle seine Bilder den Museen der Stadt Landshut vermacht. Zum ersten Mal werden jetzt in der Heiliggeistkirche rund 40 seiner größten Gemälde ausgestellt. "Ich merke, sie gehören mir nicht mehr", sagt Kühlewein, als er davorsteht. "Ich sehe sie jetzt so, als hätte ich sie selber gar nicht gemalt. Mich überwältigt das." Filigrane Kirchenfenster, Akte, Szenen aus dem Alltag – die große Bandbreite von Kühleweins Kunst leuchtet einem hier aus meterhohen Bildern entgegen. In der schlichten gotischen Kirche entfalten sie eine einzigartige Wirkung.