Oberbayerischer Kulturpreis für Regisseur Rosenmüller

Der Regisseur Marcus H. Rosenmüller und und das Künstlerduo Werner Meier und Margit Sarholz von Sternschnuppe haben am Sonntag den Oberbayerischen Kulturpreis überreicht bekommen. Das hat der Berzirk Oberbayern mitgeteilt.

"Kombination von Hirn und Humor"

Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU) sagte in seiner Festrede, es sei eine große Kunst, sein Publikum über viele Jahre hinweg zu halten und zu unterhalten. Wem dies auch noch in höchster Qualität gelinge, habe den Oberbayerischen Kulturpreis verdient. "Dies gilt für Marcus H. Rosenmüller gleichermaßen wie für das Kinderlieder-Duo Sternschnuppe. Sie sind der beste Beweis dafür, dass die Kombination von Hirn und Humor in Oberbayern einen guten Nährboden hat."