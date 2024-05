Bayerns Abgeordnete bekommen mehr Geld

Die Landtagsabgeordneten bekommen in Zukunft mehr Geld. Ab Juli steigen die Diäten um etwas mehr als sechs Prozent. Das bedeutet: Die Abgeordneten bekommen künftig 571 Euro mehr im Monat und damit knapp 9.800 Euro. Die Erhöhung haben die Landtagsabgeordneten nicht selbst beschlossen, sondern sie geht automatisch. Sie orientiert sich an der allgemeinen Einkommensentwicklung.

Der Grund: Menschen in Bayern verdienen mehr

Weil die Einkommen der Menschen in Bayern im letzten Jahr im Durchschnitt deutlich gestiegen sind, erhöht sich auch die Entschädigung der Abgeordneten. Es sei eine gesetzlich verankerte Indexlösung, so Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Den Maßstab dafür errechnet das Statistische Landesamt, dieses schaut auf die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste ohne Sonderzahlungen. Im bayerischen Abgeordnetengesetz ist festgelegt, dass jedes Jahr zum 1. Juli die Zahlungen angepasst werden. Im vergangenen Jahr waren die Diäten der Landtagsabgeordneten um 3,7 Prozent gestiegen.

Auch die Kostenpauschale steigt

Die Kostenpauschale, die jeder Landtagsabgeordnete zusätzlich zur Diät bekommt, steigt ebenfalls an. Von knapp 4.000 Euro auf über 4.200 Euro. Mit diesem Geld bezahlen Abgeordnete zum Beispiel ihre Wahlkreisbüros, die Fahrten in den Wahlkreis oder Übernachtungen am Sitz des Bayerischen Landtags.

Ab Juli mehr Geld auch für die Bundestagsabgeordneten

Auch die Bundestagsabgeordneten bekommen ab Juli deutlich mehr Geld. Die Diäten dort steigen um sechs Prozent, also etwa gleich viel wie auch bei den Landtagsabgeordneten. Die Abgeordneten im Bund bekommen dann über 11.200 Euro im Monat. Es ist das stärkste Plus seit fast 30 Jahren.

Mit Informationen von dpa