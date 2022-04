Landtag: Opposition will schneller weg von fossilen Brennstoffen

Den steigenden Preisen für Gas, Benzin und Heizöl setzen SPD und Grüne in Bayerns Landtag zwei Gesetzentwürfe entgegen: Die SPD will mit einem Klimaschutzgesetz Druck auf die Staatsregierung machen, die Grünen per Gesetz den Wärmeverbrauch senken.