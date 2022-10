Bayerische Staatsforsten: Gewinne trotz Stress für den Wald

Gewinne dank steigender Holzpreise

30 Prozent der Waldfläche in Bayern werden von den Bayerischen Staatsforsten bewirtschaftet. In den vergangenen drei Jahren hat der Betrieb rote Zahlen geschrieben. Dieses Jahr konnte er einen Gewinn von 5,3 Millionen Euro erzielt. Das liegt aber nicht am Zustand des Waldes. Manfred Kröninger, Finanzvorstand der Bayerischen Staatsforsten, erklärt den Gewinn so: "Die starke Nachfrage nach dem Rohstoff Holz und die somit hohen Holzpreise waren hauptsächlich dafür verantwortlich."

Die Preise schwanken aber sehr stark. "Diese Zahlen zeigen auch, dass wir stark abhängig sind von den Holzpreisen – knapp 90 Prozent unseres Umsatzes erwirtschaften wir durch den Verkauf von Holz", so Manfred Kröninger.

Vorsorge durch finanzielle Rücklagen

Deswegen will der Betrieb vorsorglich Rücklagen bilden. Bisher wurden die Gewinne an den Haushalt der Staatsregierung abgegeben, jetzt sollen sie in den sogenannten "Klimawaldfonds" fließen. Insgesamt 200 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren eingezahlt werden. Manfred Kröninger erklärt, wie die Mittel aus dem Fonds genutzt werden sollen: "Mit dem Geld aus dem Klimawaldfonds soll der Erhalt und der Umbau des Walds finanziert werden. Neue Baumarten sollen angesiedelt, die Wälder stärker durchmischt werden, um sie gegen die Klimakrise zu wappnen."

Die Jahresbilanz der Bayerischen Staatforsten fällt also zweigeteilt aus. Finanziell war es ein gutes Geschäftsjahr. Das löst aber nicht die Probleme, denen der Wald in Bayern in den kommenden Jahren gegenübersteht. Daher ist das Ziel, den Wald auf das veränderte Klima mit höheren Temperaturen vorzubereiten. Und ihn damit ökologisch und wirtschaftlich unabhängiger zu machen.