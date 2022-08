Borkenkäfer: der Todbringer für Bäume und Wälder

So schädigt der Borkenkäfer die Bäume

Der Buchdrucker gehört zu den sogenannten Rindenbrütern. Er verrichtet sein Werk im Verborgenen, zwischen Stamm und Rinde. Sichtbar wird es erst, wenn der Baum abstirbt. Die Käfer bohren Gänge in die Rinde, die Männchen legen dort eine sogenannte Rammelkammer an, das Zentrum des Brutsystems. Dorthin locken sie die Weibchen, um sie zu begatten. Die Weibchen wiederum legen die Muttergänge an, in denen sie ihre Eier legen. Aus den Eiern schlüpfen Larven, die sich seitlich weiterfressen. Die Gänge werden immer breiter, denn die Larven wachsen, bis sie sich am Ende des Gangs in der Puppenwiege verpuppen. Der fertige Käfer bohrt sich wieder aus der Rinde, und sucht sich den nächsten Baum. Bis ins Innere des Holzes dringt der Buchdrucker dabei übrigens nicht vor, das Kernholz bleibt unversehrt.