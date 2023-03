Baggern für bedrohte Kreuzkröte: Sandgrube ist neues Zuhause

Die Kreuzkröte ist selten geworden in Bayern. Dass sie sich in einer Sandgrube in der Nähe von Wilburgstetten (Lkr. Ansbach) heimisch fühlt, ist daher ein Glücksfall. Diesen Lebensraum wollen die Naturschutzbehörden der Regierung von Mittelfranken und des Landkreises erhalten. Mit einem Bagger wurden kürzlich Gestrüpp entfernt und kleine Gruben ausgehoben, in denen sich Regenwasser sammeln kann, denn die Kreuzkröte benötigt immer wieder offene Bodenstellen und freie Wasserflächen.

Zum Artikel Weniger Frösche und Kröten: Klimawandel bedroht Amphibien

Kreuzkröten fühlen sich in Kies- oder Sandgruben wohl

Kleine Pfützen reichen den Amphibien für ihren Nachwuchs aus. In ihnen können sich die Kaulquappen der Kreuzkröten entwickeln. Kreuzkröten-Kaulquappen benötigten normalerweise nur drei bis sechs Wochen für die Entwicklung. Somit könnten diese Pfützen im Sommer auch austrocknen, ohne ein Problem für die Amphibien darzustellen, heißt es in einer Mitteilung. Nach Angaben des Landratsamts haben die nur wenige Zentimeter großen Kreuzkröten ihre natürlichen Lebensräume in sandigen Fluss- und Bachauen größtenteils verloren. Deshalb sei die stark gefährdete Art beinahe nur noch in menschengemachten Habitaten wie Kies- oder Sandgruben zu finden.

Zum Artikel Artenschutz: Mehr Platz für Gelbbauchunken in Eckartsweiler

Bagger kommen einmal im Jahr

In der Sandgrube in der Nähe des Wilburgstettener Ortsteils Welchenholz hört man das Trillern der Kreuzkröte kilometerweit. Damit sie sich dort auch weiterhin wohlfühlen, soll künftig einmal im Jahr der Bagger anrücken. Landrat Dr. Jürgen Ludwig (CSU) hofft, dass sich in der Folge auch weitere seltene Tierarten ansiedeln. "Schaffung und Erhalt von Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten können mit einvernehmlichen Lösungen und guter Zusammenarbeit vor Ort gelingen", so Ludwig.

Biologe entdeckte Kröten zufällig

Dass sich die Kreuzkröte in der Sandgrube angesiedelt hat, entdeckte Diplom-Biologe Ulrich Messlinger 2020 eher zufällig: Die Grube, die lange als Hausmüll- und Bauschuttdeponie diente, musste wegen Schadstoffbelastung saniert werden. Bei diesen Arbeiten hörte Messlinger das charakteristische Trillern der Kreuzkröte. "Die trillernden Rufe sind teils über Kilometer noch zu hören", so der Diplom-Biologe. Nach diesem Glücksfund werteten die Naturschutzbehörden der Regierung und des Landratsamtes die Sandgrube nun ökologisch auf, unterstützt von der Gemeinde Wilburgstetten und der benachbarten Sandwerke Brenner & Haas KG – damit sich die Kreuzkröte heimisch fühlt.