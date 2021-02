Bäckerei schließt 19 Filialen wegen Corona-Ausbruch

Eine Bäckerei in Pähl (Lkr. Weilheim-Schongau) hat seit Sonntag wegen zahlreicher Corona-Fälle ihren Betrieb eingestellt. Ein Aushang an den Filialen informierte die Kunden darüber, dass das Virus fast die ganze Belegschaft in der Produktion aus dem Verkehr gezogen habe. 16 Personen wurden positiv auf Covid-19 getestet, auch der Inhaber und sein Vater, wie der Bäckerei-Chef auf Nachfrage bestätigte.

Alle Mitarbeiter nach ersten Corona-Fällen getestet

Nach zwei Corona-Fällen in der Nachtschicht seien vergangene Woche in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt alle Mitarbeiter getestet worden. Da so viele Fälle positiv waren, befinden sich nun alle 50 Produktionsmitarbeiter in Isolation. In den Verkaufsstellen gab es keine Corona-Fälle. Da eine Produktion aber unter diesen Umständen nicht stattfinden kann, wurden auch die 19 Filialen und Verkaufsstellen in Dießen, Schondorf und Utting geschlossen.

Inhaber hat keine Erklärung, warum Virus sich so schnell verbreitet

Der Betriebsinhaber kann sich nicht erklären, wie sich das Virus so schnell verbreiten konnte. Man habe in der Produktion auf alle Vorsichtsmaßnahmen geachtet. Die Hygienestandards seien hoch, in den neuen Räumlichkeiten in Pähl werde sogar zweimal stündlich die Luft gewechselt.

Gesundheitsamt: möglicherweise ansteckendere Virus-Form

Laut Gesundheitsamt gebe es wohl erste Anzeichen, dass es sich um eine ansteckendere, mutierte Form des Virus handeln könnte, so der Bäckerei-Chef. Bis das final geklärt sei, können aber bis zu zwei Wochen vergehen. Bei der Bäckerei hofft man nun, dass am Faschingssamstag wieder geöffnet werden kann. Betriebswirtschaftlich sei eine Schließung in der Faschingszeit eine Katastrophe.