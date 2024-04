Autofahrerin ignoriert Schranke, kollidiert mit Zug - und flieht

An einem Traunsteiner Bahnübergang ist es gestern zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Personenzug gekommen. Die Halbschranken des Bahnübergangs waren am Sonntagmorgen geschlossen, die Ampel zeigt Rotlicht. Trotzdem versuchte eine Autofahrerin, den Bahnübergang zu überfahren. Ein mit fünf Personen besetzter Personenzug, der von Traunstein nach Traunreut fahren wollte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Zusammenstoß.

Fahrgäste blieben unverletzt

Die fünf Zuginsassen und der Triebwagenführer blieben unverletzt, die Lenkerin des Wagens fuhr einfach weiter. Inzwischen konnte die Frau von der Polizei ermittelt werden. Mithilfe aufgefundener Fahrzeugteile konnte die Polizei den grünen VW Golf III der Frau ausfindig machen. Es handelt sich um eine 69-Jährige.

Demoliertes Auto in Tiefgarage geparkt

Die Bahnstrecke war nach dem Unfall fast eineinhalb Stunden lang gesperrt. Sie hatte nach dem Unfall ihr demoliertes Auto in einer Tiefgarage geparkt. Der Schaden am Wagen wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Traunsteinerin, die sich geständig zeigte, muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.