Ausstellung "München von oben herab" eröffnet

Die Organisatoren, das "Münchner Forum", die "Altstadtfreunde München" und der "Bürgerdialog Online", wollen mit der Ausstellung eine gesellschaftliche Diskussion darüber anregen, ob Hochhäuser eine Lösung für Münchens gegenwärtige Wohnprobleme sind – oder nicht.

"Hochhäuser für Familien völlig ungeeignet"

Wolfgang Czisch vom "Münchner Forum" beantwortet diese Frage deutlich: "Die Hochhäuser lösen keine Probleme, da sie viel zu teuer sind, im Bau und auch im Betrieb", betonte er im BR-Interview.

Für Familien sind sie seiner Meinung nach völlig ungeeignet, zudem würde der Bodenwert durch den Bau neuer Hochhäuser in der Gegend dramatisch steigen und so "die Menschen, die in München die Arbeit machen, aus ihren Wohnungen verdrängen, weil sie sie nicht mehr bezahlen könnten", davon ist Wolfgang Czisch überzeugt.

Fotos sollen zum Nachdenken anregen

Die Fotos, die im Geranienhaus von Schloss Nymphenburg aushängen, sollen die Besucherinnen und Besucher auch dazu anregen, über die Frage nachzudenken: "Was will München? Was ist München?", so die Intention der Organisatoren.

Die Ausstellung geht von 8. bis 21. Oktober und kann jeweils von 10 bis 19 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei