Fliegerbombe im Augsburger Univiertel entschärft

Im Augsburger Univiertel ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Abend erfolgreich entschärft worden. Um 20.26 Uhr hätten die Experten vom Kampfmittelräumdienst bestätigt, dass der Blindgänger unschädlich gemacht werden konnte, so eine Polizeisprecherin. Das sei wegen der starken Korrosion am Zünder "nicht einfach" gewesen; der Einsatz sei aber "zu keinem Zeitpunkt kritisch" gewesen.

2.000 Anwohner können in ihre Häuser zurückkehren

Aufwändig waren allerdings die Evakuierungsmaßnahmen, da rund 2.000 Menschen im Umkreis um die Fundstelle ihre Wohnungen verlassen mussten. Nur rund 150 hätten die Betreuung in der Mensa der Universität in Anspruch genommen, der Großteil kam demnach bei Freunden und Verwandten unter. Allerdings, so die Sprecherin, mussten auch Corona-Erkrankte und Bewohner in Quarantäne ihre Wohnungen verlassen und in Sicherheit gebracht werden.

Alle Betroffenen können nun zurück nach Hause, die umfangreichen Straßensperren im Augsburger Süden sind aufgehoben.